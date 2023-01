Andava al lavoro la donna colpita da un’anziana che si è buttata dal terzo piano a Roma.

Le due vittime del dramma in via Attilio Friggeri sono in gravi condizioni e ricoverate in due ospedali differenti. Quello che è accaduto nel quartiere della Balduina ha dell’assurdo. Secondo quanto riporta Il Messaggero sarebbe stato il figlio della donna a dare conferma della patologia della madre agli inquirenti.

Al lavoro la donna colpita da un’anziana

Insomma, l’anziana non sarebbe caduta accidentalmente ma avrebbe tentato il suicidio perché depressa e nel cadere avrebbe centrato una seconda donna che stava passando di sotto per andare a lavorare.

L’82enne infatti non si è schiantata al suolo ma ha colpito la 41enne. Fanpage spiega che “entrambe sono cadute a terra, ferite in modo gravissimo”. I soccorritori di Ares 118 sono arrivati a razzo e curare le due, che hanno riportato traumi severi: la prima è ricoverata all’ospedale Gemelli di Roma, la seconda al San Carlo di Nancy.

Il dramma sotto gli occhi dei passanti

Non è chiaro se siano in pericolo di vita o meno.

I media spiegano che molte persone hanno assistito alla terribile scena e che allo stato le indagini della polizia continuano: nella misura in cui c’è una vittima di un atto deliberato vanno verificati eventuali profili penali.