Andrea Damante ed Elisa Visari diventeranno presto genitori. L’annuncio con un video su Instagram. Ma, avranno un maschio o una femmina? Scopriamolo insieme.

Andrea Damante diventa papà: la fidanzata Elisa Visari è incinta

Le voci circa la gravidanza di Elisa Visari circolavano già da qualche settimana, ma ecco che è arrivata la conferma da parte della stessa attrice e del fidanzato Andrea Damante, ex di Giulia De Lellis. La coppia ha infatti condiviso un video su Instagram del momento in cui lei dice a lui di essere incinta. Oltre al video tante immagini, tra cui le ecografie e il test di gravidanza positivo, oltre alle lacrime di Damante alla notizia che presto diventerà padre. Sono tantissimi i commenti per la coppia da parte di personaggi famosi, quali Sophie Codegoni, Pierpaolo Pretelli e Giulia Cavaglia. Ma, sarà un maschio o una femmina il primogenito della coppia?

Andrea Damante ed Elisa Visari: rivelato il sesso del bebè

Andrea Damante ed Elisa Visari diventeranno quindi presto genitori. Ma, di un maschio o di una femmina? Nel post condiviso su Instagram anche le immagini del gender reveal e… visti i tanti coriandoli di colore azzurro volati in cielo è chiaro che sarà un maschietto! Insomma, non ci resta che fare gli auguri ai futuri genitori!