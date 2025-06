Angela Melillo e il tradimento dell’ex marito: la rivelazione choc in TV

Il tradimento è uno degli eventi più dolorosi e sconvolgenti che possano segnare una relazione. Quando a viverlo è una figura pubblica come Angela Melillo, la sua storia diventa ancora più intensa e mediatica. A La Volta Buona, la showgirl ha deciso di aprirsi sulla sua esperienza personale, raccontando di aver scoperto in modo improvviso e traumatico il tradimento dell’ex marito.

Un racconto di sofferenza, ma anche di forza e resilienza, che ha commosso e coinvolto molti spettatori.

Angela Melillo ha spiegato che la separazione non è stata causata dal tradimento, ma da priorità differenti all’interno della coppia.

“Per me c’era mia figlia, per lui solo se stesso”.

La parte più difficile non è stata la fine della relazione, bensì tutto ciò che è seguito: affrontare tutto da sola insieme alla figlia, con la necessità di mettere in secondo piano anche la carriera.

Durante la puntata di martedì 17 giugno 2025 de La Volta Buona si affronta il tema dei tradimenti. Tra gli ospiti, Angela Melillo torna a condividere il racconto della sua relazione con l’imprenditore romano Ezio Bastianelli. Insieme dal 2006 al 2013 e genitori della piccola Mia, venuta al mondo nel 2008, la loro unione sembrava solida e duratura, fino al momento in cui Angela ha scoperto l’infedeltà di lui.

“Un giorno ho preso il suo telefono e ho letto un messaggio del mio ex marito a un amico: ‘Per mia moglie io l’altra sera ero con te’. Non ho chiesto spiegazioni, quel messaggio era già una risposta. La vendetta va servita fredda. Quella sera ho fatto finta di niente”.