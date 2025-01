Angela Melillo è stata ospite del programma “Storie di donne al bivio weekend” condotto da Monica Setta che andrà in onda sabato 18 gennaio alle ore 15 su Rai 2 ed ha voluto spiegare i motivi dietro alla fine dell’amicizia con la collega Justine Mattera.

“Non siamo più amiche per colpa dei corsi di sesso”

Justine Mattera aveva dichiarato di aver frequentato dei corsi di sesso assieme alla stessa Melillo. La showgirl e attrice italiana è di tutt’altro avviso ed infatti ha dichiarato: “quello che ha detto non è vero” mettendo a tacere una volta per tutte queste voci fatte circolare dalla Mattera.

“Justine è una bugiarda. Ci sono persone che fanno e dicono di tutto pur di attirare l’attenzione” – questo il commento nei confronti della sua ex amica. Ha voluto sfruttare la vetrina offerta dalla Setta per porre un punto sulla loro amicizia: “Tra me e Justine l’amicizia è finita per sempre”.

Sulla sua gravidanza: avanti contro il parere dei medici

Angela Melillo ha anche parlato della gravidanza che le ha portato sua figlia Mia: “Quando ho scoperto di essere incinta – rivela – avevo appena fatto una serie di esami radiografici, come la Tac con contrasto, che avrebbero potuto danneggiare il feto. Decisi di portate avanti la gravidanza, ma furono mesi terribili finché Mia non nacque sana, portando nel mio cuore la più grande gioia mai provata prima”.

Una situazione che le ha riacceso il sorriso e che le ha sicuramente conferito quella forza e fiducia che erano svanite per far spazio alla preoccupazione, sentimento naturale, davanti ad un quadro del genere.