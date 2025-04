Le due protagoniste di Ne Vedremo Delle Belle, Matilde Brandi e Angela Melillo, hanno condiviso a lungo la scena del piccolo schermo, ma dietro le quinte qualcosa sembra essersi rotto. Un episodio inatteso avrebbe messo fine alla loro amicizia, gettando un’ombra su un legame che, fino a quel momento, sembrava indistruttibile. Cosa è successo realmente tra le due?

Matilde Brandi e Angela Melillo: l’indiscrezione di Caterina Balivo

Matilde Brandi e Angela Melillo, insieme a Manila Nazzaro e Milena Miconi, sono da anni delle vere e proprie icone del piccolo schermo, ma tra le due primedonne di Ne Vedremo Delle Belle sembrerebbe esserci stato un episodio che ha scosso il loro rapporto. Durante la puntata di La Volta Buona, Caterina Balivo ha rivelato:

“Ci giunge voce che Matilde Brandi non si parla più con Angela Melillo“.

Matilde, presente in studio, ha raccontato la sua versione della vicenda, mentre si attende la replica di Angela, che era assente in studio. Il silenzio di quest’ultima ha alimentato ancora di più le speculazioni sul motivo della rottura tra le due.

Matilde Brandi e Angela Melillo, la verità sulla fine della loro amicizia

“Questa è una storia lunga, credo che la trasmissione stia per concludersi, quindi non abbiamo tempo… È una cosa che ha tirato fuori lei e dato che l’ha tirata fuori lei, dovrebbe dirla lei. Non è successo nulla durante Ne Vedremo Delle Belle, è successo qualcosa poco prima della trasmissione“.

Matilde Brandi ha spiegato che Angela Melillo ha detto qualcosa che, secondo lei, non avrebbe dovuto dire.

“Se è un’offesa? Secondo me è una mancanza di rispetto. Ovviamente non è roba di uomini, né di ballo, né di vestiti, né di extension”.

Ha concluso affermando che, se la Balivo lo avesse richiesto, avrebbe ripreso l’argomento in un’altra puntata, ma per il momento ha preferito lasciarlo da parte con un sorriso. Ha confermato, però, che le sue colleghe di Ne Vedremo Delle Belle sono a conoscenza della situazione, con alcune di loro che già sanno qualcosa di quanto accaduto.

Angela Melillo, durante la trasmissione La Volta Buona, aveva parlato in modo negativo di una collega ballerina bionda. Angela aveva spiegato che una “primadonna” del gruppo l’aveva messa in ultima fila, pur essendo lei “bionda e brava”, un episodio che l’aveva molto rammaricata, ma che l’aveva comunque spinta ad andare avanti, continuando a fare il suo lavoro e la sua gavetta. Non è chiaro se questa vicenda sia correlata alla lite con Matilde Brandi. Non ci resta che attendere nuovi sviluppi.