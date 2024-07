Angelo Madonia è uscito allo scoperto, confermando la relazione con Sonia Bruganelli. Il coreografo e insegnante di danza di Ballando con le stelle, ha definito il loro legame “qualcosa di molto bello“.

Angelo Madonia conferma la relazione con Sonia Bruganelli

Intervistato dal settimanale Novella 2000, Angelo Madonia ha confermato la relazione con Sonia Bruganelli. Da giorni, ormai, si parlava di un loro presunto flirt, soprattutto dopo le paparazzate che lasciavano pochi spazi ai dubbi. Adesso che il coreografo e insegnante di danza di Ballando con le stelle ha rotto il silenzio abbiamo una certezza: la produttrice ha definitivamente archiviato il matrimonio con Paolo Bonolis.

Le parole di Angelo Madonia

Angelo Madonia ha dichiarato:

“Quello che stiamo vivendo è qualcosa di molto bello. In questo momento preferiamo viverlo così e proteggerlo”.

Il coreografo non si è sbottonato più di tanto, ma per la prima volta non ha definito Sonia Bruganelli “una cara amica“. Per il momento, è bene sottolinearlo, l’ex signora Bonolis continua a mantenere il silenzio sul loro legame.

Angelo e Sonia insieme a Ballando con le Stelle?

In attesa di avere la versione di Sonia, sappiamo che la Bruganelli dovrebbe partecipare alla prossima edizione di Ballando con le Stelle. Pare, infatti, che Milly Carlucci le abbia chiesto di debuttare come ballerina e lei abbia accettato molto volentieri. Angelo Madonia sarà il suo insegnante? Lo scopriremo presto.