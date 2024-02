Sono mesi neri per Chiara Ferragni. Dopo lo scandalo Balocco la celebre influencer è stata travolta dalle critiche, dall’accusa di truffa aggravata e ora anche dalla rottura della sua relazione con Fedez. A supportare Chiara ci sono però la famiglia e gli amici più cari.

La vicinanza di famiglia e amici

L’imprenditrice digitale ha dunque cercato il conforto delle sorelle e della madre nelle ultime settimane. Ma non solo, anche gli amici più cari le sono stati vicino. Tra questi Angelo Tropea.

Proprio con quest’ultimo Chiara ha pubblicato una foto accompagnata dalla didascalia “God bless friends who came to stay with you when you need their love to heal” ovvero “Dio benedica gli amici che vengono a stare con te quando hai bisogno del loro amore per guarire.”

Chi è Angelo Tropea?

Angelo Tropea è uno dei migliori amici di Chiara Ferragni e fa parte del team di The Blonde Salad dagli inizi.

Dal 2013 fino al 2018 ha ricoperto il ruolo di pr e Marketing Manager in Chiara Ferragni Brand, quando ha deciso di intraprendere una strada diversa.

Oggi Angelo Tropea è infatti il direttore marketing di The Rome EDITION, il primo hotel italiano a Roma di lusso della catena del brand Marriott International.