Marco Travaglio è tornato a parlare di Fedez e Chiara Ferragni. Il giornalista ha sottolineato che non si sente la causa della rottura e ha lanciato nuove frecciatine ai Ferragnez.

Travaglio: nuove frecciatine a Fedez e Chiara Ferragni

Ospite del programma Accordi&Disaccordi di Luca Sommi, Marco Travaglio è tornato a parlare di Fedez e Chiara Ferragni. Il giornalista, che secondo alcuni è stato la causa della rottura tra i Ferragnez, ha sganciato diverse frecciatine al vetriolo. Ovviamente, ha sottolineato che non crede di essere stato decisivo nel presunto addio tra il rapper e l’imprenditrice.

Le parole di Marco Travaglio su Fedez e Chiara Ferragni

Travaglio ha tuonato:

“Se è davvero colpa mia? Non credo che ci si possa separare per così poco, è vero che siamo in un’era di superficialità, ma così superficiali da separarsi e porre fine a un matrimonio con due bambini per una frase… Io ho detto una cosa che sanno tutti: cioè che lo scoop di Selvaggia Lucarelli sul pandoro di finta beneficienza e sulle uova di sempre di finta beneficienza ha trasformato nell’immaginario collettivo, non in tribunale – non ci sono condanne e non mi sembra materia da processo penale – la ‘Santa Chiara’ in Wanna Marchi. Questo è quello che è successo”.

Marco Travaglio: Fedez è un poveretto

Parlando della sua ospitata a Muschio Selvaggio, Travaglio ha spiegato il motivo per cui Fedez non è stato in grado di rispondergli quando ha paragonato la Ferragni a Wanna Marchi. Marco ha dichiarato: