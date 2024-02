Mr Marra difende Fedez: "Ferragni come Wanna Marchi? Ecco perché non l'abbia...

Mr Marra ha preso le difese di Fedez per quanto accaduto durante la puntata di Muschio Selvaggio con l’ospitata di Marco Travaglio. Il co-conduttore ha spiegato per quale motivo non hanno tagliato la frase “Chiara Ferragni come Wanna Marchi“.

Mr Marra difende Fedez per la mancata censura a Muschio Selvaggio

Durante la puntata di Muschio Selvaggio in cui Fedez e Mr Marra hanno ospitato Marco Travaglio è scoppiato il caos. Il giornalista ha paragonato Chiara Ferragni a Wanna Marchi ed è stato incolpato di essere la causa della rottura dei Ferragnez. Selvaggia Lucarelli ha addirittura accusato i conduttori del podcast di aver invitato Travaglio per “tendergli una trappola” e di non aver tagliato la frase sull’imprenditrice e la vecchia regina dello “scioglipancia”.

Mr Marra asfalta Selvaggia Lucarelli

Via social, Mr Marra ha difeso Fedez e ha attaccato la Lucarelli. Il co-conduttore di Muschio Selvaggio ha esordito: “Adesso parlo io“. Ha postato un passaggio di un articolo di Selvaggia in cui si legge: “Comunque, la rottura dei FerragnEX sarebbe avvenuta per colpa di Travaglio: Fedez lo aveva invitato a Muschio Selvaggio col chiaro intento di tendergli una trappola e lo squalo Travaglio se l’era mangiato. Certo, Fedez poteva almeno tagliare la frase ‘ce l’hai con Selvaggia perché ha trasformato tua moglie in Wanna Marchi’ per proteggere la moglie, ma ha preferito proteggere le visualizzazioni“. Mr Marra ha tuonato:

“Non c’era nessuna trappola, c’era una domanda sui metodi e sui toni dei giornalisti. Più che legittime tutte le critiche a Federico sulla ridondanza del suo io e sul conflitto d’interessi (che ovviamente sussiste anche per Travaglio) per carità, ma la domanda era più che legittima. Se Travaglio avesse risposto, quel segmento sarebbe durato 5 minuti su un’ora e 7 minuti”.

Mr Marra sul paragone Ferragni-Wanna Marchi

Infine, Mr Marra ha detto la sua sul paragone tra Chiara Ferragni e Wanna Marchi. Ha dichiarato che è “un vomitevole opinionismo” sottolineare che Fedez “non ha tagliato la frase su Wanna Marchi per proteggere le visualizzazioni!! Mette persino la moglie dietro la visibilità“. Il co-conduttore di Muschio Selvaggio ha concluso: