Wanna Marchi contro Chiara Ferragni: "Il suo video? Fa pena"

Nelle ultime ore persino Wanna Marchi si è espressa sul caso che ha visto protagonista Chiara Ferragni per la sua “falsa beneficenza”.

Chiara Ferragni: le parole di Wanna Marchi

Sui social c’è chi ha paragonato Chiara Ferragni a Wanna Marchi per il caso della sua “falsa beneficenza” e a sorpresa la stessa ex Regina delle Televendite ha voluto dire la sua sulla questione, e ha preso le distanze da Chiara Ferragni affermando:

“La Ferragni è sempre apparsa come una santa, così bella, così nuda, così scheletrica e bene, sai cosa ti dico? Una cosa è certa: lei appariva così carina, io invece cattiva ero, cattiva sono e cattiva sarò, ma non farò mai quello che ha fatto lei.” Poi l’affondo: “Di beneficenza ne ho fatta tanta, ma non ho mai preso soldi per farla e non l’ho mai detto”. L’ex Regina delle televendite ha voluto dire la sua anche in merito al video “di scuse” pubblicato dall’influencer sui social, e ha tuonato: “Ci ha fatto una grande pena”, e ancora: “Noi siamo state giudicate dal mondo nelle vesti di cattive, perché ci hanno processato solo perché cattive, ma non abbiamo mai pianto con le occhiaie finte e i vestiti sdruciti. Siamo andate truccate e vestite bene senza finzioni. Il suo è un discorso finto”. Chiara Ferragni, dopo le polemiche degli ultimi giorni, si è trincerata dietro al più totale riserbo e in tanti sperano di saperne presto di più.