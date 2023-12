Chiara Ferragni ha chiesto scusa per lo scandalo del pandoro: il suo look parlava per lei.

Dopo lo scandalo del pandoro Balocco, Chiara Ferragni ha chiesto scusa e lo ha fatto pubblicando un video dove molti hanno notato un particolare: il look inusuale.

Chiara Ferragni e lo scandalo del pandoro

Icona di stile e moda, l’influencer Chiara Ferragni è al centro delle polemiche attuali per ben altro, infatti sappiamo tutti dello scandalo che ha coinvolto lei e la Balocco.

Un pandoro di beneficienza che però ha portato incassi solo alle società coinvolte nell’iniziativa. Chiara Ferragni dice di essere stata male interpretata, per questo si è impegnata a donare lei stessa un milione allo stesso ospedale che doveva ricevere le donazioni.

L’influencer ha voluto con assoluta trasparenza mettere la faccia per comunicarlo e chiedere pubblicamente scusa, con un video che è diventato subito virale.

Il video di scuse di Chiara Ferragni

Dopo alcuni giorni di assenza, Chiara Ferragni ha pubblicato un video dove chiedendo scusa, annunciava la consistente donazione all’ospedale Regina Margherita di Torino.

Molti hanno notato il look insolito, dal trucco inesistente al cardigan di un colore spento e inusuale per il suo stile.

L’esperta di colori che veste Elly Schlein ha detto che il grigio rappresenta proprio il dispiacere, ma c’è di più.

Il look è ispirato a quello di un’attivista palestinese che ogni giorno su Instagram parla della situazione a Gaza.

Dunque, tutto studiato a tavolino per raccogliere di nuovo i consensi da parte dell’opinione pubblica. Inevitabilmente è stata oggetto di critiche e la stessa cosa vale per le scelte prese per girare questo video in cui appare sobria e pulita nell’outfit, nell’acconciatura e nel trucco.