Chiara Ferragni ha pubblicato un video messaggio di scuse dopo lo scandalo da cui è stata travolta per il caso Balocco. Sulla questione è intervenuta l’armocromista Enrica Chicchio, che ha svelato alcuni dettagli sull’abbigliamento scelto dall’imprenditrice digitale per l’occasione.

Chiara Ferragni: l’armocromista

Chiara Ferragni si è mostrata con un cardigan grigio e un aspetto provato e dimesso dopo che, nelle scorse ore, l’Antitrust ha annunciato di volerla multare per 1,4 milioni di euro a causa della sua “pratica commerciale scorretta” per quanto riguarda i Pandori Balocco. Sulla questione è intervenuta l’armocromista Enrica Chicchio, che ha affermato: “Se lo spirito del messaggio è simulare dispiacere, in tal caso il grigio è il colore ideale poiché nel suo specifico caso, si mette in contrapposizione ai colori caldi e brillanti del suo incarnato. Il grigio enfatizza su di lei il dispiacere”, e ancora: “Sicuramente la Ferragni vuole mantenere un tono sobrio, sotto le righe rispetto a quelli che sono i colori che lei usa e in contrasto con quelli che sono i suoi colori naturali. Lei è andata ad utilizzare credo proprio appositamente un colore di questo tipo, lavorando quindi anche nella comunicazione non verbale”

Enrica Chicchio ha detto la sua anche per quanto riguarda il make up sfoggiato dall’influencer, e ha aggiunto: “Lei non era completamente struccata, ma era truccata con toni completamente diversi rispetto ai suoi soliti toni. È andata ad utilizzare toni piuttosto freddi per riuscire ad avvantaggiarsi nel messaggio che voleva mandare. Sembrava quasi un trucco della sera prima. Il rosa che aveva sugli occhi era un rosa molto nude, ma non direi granché su quello”. Sulla vicenda emergeranno ulteriori sviluppi? Sui social in tanti si chiedono quando l’influencer tornerà a mostrarsi via social.