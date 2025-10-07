7 ottobre, anniversario e diplomazia: tra memoria e negoziati per la pace

Nel secondo anniversario del tragico 7 ottobre 2023, Israele si raccoglie nel ricordo delle vittime dell’attacco di Hamas, mentre sul fronte diplomatico si riaccende la speranza di una tregua duratura. A due anni dall’inizio del conflitto, il Paese vive una giornata segnata dalla memoria e dalla riflessione, mentre a Sharm el-Sheikh proseguono i colloqui mediati da Egitto, Qatar e Stati Uniti.

Tra commemorazioni e negoziati, la memoria del dolore si intreccia alla ricerca di una soluzione politica capace di porre fine a una guerra che ha segnato profondamente la storia recente di Israele e di Gaza.

Anniversario del 7 ottobre: due anni dopo, Israele ricorda le vittime

Nel secondo anniversario dell’attacco del 7 ottobre 2023, Israele si raccoglie in una giornata di commemorazione e memoria collettiva. Cerimonie e momenti di silenzio si sono tenuti in tutto il Paese, in particolare nel deserto del Negev, sul luogo del Nova Festival, teatro del massacro costato la vita a oltre 1.200 persone e del rapimento di circa 250 ostaggi.

Le famiglie delle vittime si sono ritrovate sul posto per onorare i propri cari e osservare un minuto di silenzio nell’ora esatta, 6:30, in cui ebbe inizio l’attacco. Roma ha rafforzato le misure di sicurezza nei luoghi simbolo della cultura ebraica, come il ghetto e i centri comunitari, a testimonianza di una memoria condivisa e della solidarietà internazionale verso le comunità colpite.

In questa giornata, le autorità israeliane hanno ricordato che il 7 ottobre ha segnato una delle pagine più tragiche della storia moderna del Paese, un evento paragonato per impatto allo “shock dell’11 settembre”. L’attacco, avvenuto durante la festività di Simchat Torah, ha messo in luce le vulnerabilità del sistema di difesa israeliano e ha innescato una lunga campagna militare a Gaza.

A distanza di due anni, il conflitto ha lasciato ferite profonde: secondo le stime di Gaza, oltre 67.000 palestinesi hanno perso la vita, mentre Israele ha visto trasformarsi il dolore in determinazione per garantire la sicurezza nazionale. La ricorrenza di quest’anno si è dunque caricata di significati multipli: lutto, monito e auspicio di pace.

Verso un accordo: i negoziati per la pace a Gaza

In Egitto, a Sharm el-Sheikh, si è chiuso con un clima descritto come “costruttivo” il primo round di negoziati tra i mediatori regionali e le delegazioni di Hamas e Israele. Secondo Al-Qahera News, emittente vicina ai servizi di intelligence egiziani, le trattative riprenderanno oggi con l’obiettivo di definire i termini di una proposta promossa dal presidente statunitense Donald Trump.

Il piano prevede un cessate il fuoco duraturo, il rilascio degli ostaggi israeliani ancora detenuti a Gaza in cambio di prigionieri palestinesi e una fase di transizione politica sotto un governo tecnico palestinese. Trump ha espresso ottimismo, affermando che Hamas avrebbe accettato punti fondamentali dell’intesa e che un accordo per porre fine alla guerra sarebbe ormai vicino.