Il Venezuela annuncia il rilascio di un numero significativo di detenuti, tra cittadini locali e stranieri, in un gesto unilaterale del governo volto a promuovere la pace e la convivenza pacifica. La decisione riaccende le speranze per prigionieri internazionali, tra cui l’italiano Alberto Trentini, trattenuto da oltre un anno, mentre le autorità straniere seguono con attenzione l’evolversi della situazione.

Iniziativa del governo venezuelano per la liberazione dei prigionieri

Come riportato da Reuters, il presidente dell’Assemblea nazionale venezuelana, Jorge Rodríguez, ha annunciato il rilascio di un «numero significativo» di detenuti, tra cui cittadini venezuelani e stranieri, senza specificarne l’esatto conteggio. La decisione è stata presa in modo unilaterale dall’esecutivo di Caracas e ha l’obiettivo dichiarato di “rafforzare la pace e la convivenza pacifica” nel Paese.

Tra le persone liberate potrebbero esserci sei cittadini spagnoli, come confermato dal ministro degli Esteri di Madrid, José Manuel Albares, che ha definito l’iniziativa “un importante primo passo” del nuovo governo venezuelano.

L’annuncio del Venezuela, numerosi detenuti stranieri verranno rilasciati: attesa e speranza per Trentini

La misura ha riacceso le speranze per Alberto Trentini, cooperante italiano trattenuto in Venezuela da oltre 400 giorni. L’avvocato della famiglia, Alessandra Ballerini, ha chiesto rispetto del silenzio, sottolineando come ogni dichiarazione prematura possa compromettere l’esito positivo della vicenda.

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha dichiarato di essere in contatto con il segretario di Stato statunitense, Marco Rubio, per favorire la liberazione di tutti i prigionieri politici, compresi diversi italiani ancora detenuti a Caracas. Nel frattempo, le autorità spagnole confermano che quattro dei loro concittadini sono già stati liberati.

L’iniziativa venezuelana rappresenta quindi il primo gesto pubblico di conciliazione della nuova amministrazione verso l’opposizione e accende un barlume di speranza per la risoluzione di casi come quello di Trentini.