Antonella Clerici non utilizza il termine “miracolo”, ma dalle sue affermazioni traspare chiaramente la sua convinzione. La presentatrice, recentemente sottoposta a un intervento chirurgico per un tumore alle ovaie, ha condiviso la profonda connessione avuta in quel periodo critico con il Beato Carlo Acutis, considerato il santo dei Millennial, venuto a mancare a soli 15 anni a causa di una leucemia fulminante e poi canonizzato molto presto.

Cosa ha condiviso Antonella Clerici? Attraverso i social, ha raccontato la sua esperienza vissuta prima della diagnosi del tumore, che ha richiesto un intervento la scorsa estate, effettuato con successo presso l’IRCCS Istituto Nazionale Tumori Regina Elena a Roma. Ha dichiarato: “Pochi giorni prima della scoperta del mio problema di salute, il volto di Carlo Acutis si presentava davanti a me ogni volta che accedevo al telefono. Sembrava che volesse contattarmi. Prima dell’operazione, ho pregato per lui, pur non essendo una frequentatrice assidua della Chiesa, ho sempre alimentato la mia fede.”

In seguito all’esito positivo dell’intervento, Antonella ha notato che il volto di Carlo è sparito dallo schermo del suo telefono. A fine settembre, ha partecipato a un pellegrinaggio in Umbria, affermando: “Essere ad Assisi è un onore. Il mio amico Carlo Conti ne parlava sempre, e quest’anno sentivo l’urgenza di visitare questo luogo. Sono devota a Carlo Acutis, il quale mi ha fornito un enorme sostegno in un periodo complicato. Ho fatto una promessa e l’ho mantenuta. La spiritualità e la bellezza che si possono percepire qui sono incredibili.”