Un’intervista senza filtri

Antonella Clerici, la celebre conduttrice di Legnano, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera, dove ha parlato con schiettezza di alcuni dei suoi colleghi e della Rai. La sua sincerità ha colpito, rivelando un lato della televisione italiana spesso nascosto. La Clerici non ha esitato a esprimere le sue opinioni, lodando il lavoro di Stefano De Martino e criticando la gestione della Rai, in particolare per quanto riguarda il trattamento delle donne nel mondo dello spettacolo.

Stefano De Martino: un talento in crescita

Durante l’intervista, Antonella ha tessuto le lodi di Stefano De Martino, definendolo uno showman completo. Ha rivelato un curioso retroscena riguardante uno scambio di messaggi privati con lui, sottolineando come De Martino sia riuscito a conquistare il pubblico con la sua spontaneità. “Lo seguo da tempo e mi aspettavo il suo successo”, ha affermato, evidenziando come il conduttore si sia adattato perfettamente al format di Affari Tuoi. La Clerici ha anche suggerito che De Martino ha trovato il suo ritmo, invitandolo a lasciarsi andare e a mostrare il suo vero talento.

Amadeus e le sue scelte professionali

La conduttrice ha poi parlato di Amadeus, descrivendolo come un professionista straordinario ma con un carattere “particolare”. Ha rivelato che non è facile lavorare con lui e ha accennato al disagio che il conduttore ha vissuto prima di lasciare la Rai per Discovery. “È una scelta ponderata”, ha commentato, mostrando comprensione per le sue motivazioni. Nonostante le sue critiche, la Clerici ha espresso affetto per Amadeus, confermando che i due si sentono regolarmente e che lui è ora sereno nella sua nuova avventura.

Critiche alla Rai e il trattamento delle donne

Nonostante il suo affetto per la Rai, Antonella ha lanciato una stoccata ai vertici dell’azienda, lamentando la mancanza di riconoscimento per i talenti femminili. “La Rai non ti fa mai sentire indispensabile”, ha dichiarato, evidenziando come le donne siano spesso trattate in modo diverso rispetto ai colleghi maschi. La Clerici ha sottolineato la sua determinazione a non tirarsi indietro e a mettere i puntini sulle “i”, affermando che, nonostante i difetti dell’azienda, sta bene dove si trova.

La passione per la televisione

Con quasi 40 anni di carriera alle spalle, Antonella Clerici non ha intenzione di ritirarsi. La sua passione per la televisione è evidente: “La prima cosa che faccio quando torno a casa è accendere il televisore”, ha rivelato. La conduttrice ha recentemente concluso la sua esperienza con The Voice Kids, un programma che ha riscosso un grande successo, sia in termini di ascolti che di recensioni. La sua dedizione al lavoro è palpabile e la sua voglia di continuare a imparare è un esempio per molti.

Il caso Tony Effe e la libertà di espressione

Infine, Antonella ha commentato il controverso caso di Tony Effe, escluso dal concerto di Capodanno. Pur non essendo una fan del trapper, ha difeso il diritto dei giovani a ascoltare la musica che amano, sottolineando che i divieti spesso risultano controproducenti. “Proibire non ha senso”, ha affermato, evidenziando come la musica faccia parte della cultura giovanile e come sia importante rispettare le scelte artistiche delle nuove generazioni.