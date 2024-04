A seguito delle rivelazioni di Antonella Clerici a 'Belve' non si è fatta attendere la replica di Luciano Ligabue: la conduttrice ha risposto in apertura di 'E’ sempre mezzogiorno'

Antonella Clerici ha rivelato il nome del cantante che rinunciò a partecipare al suo Festival di Sanremo perché diceva che lei “sapeva di sugo”: si tratterebbe di Luciano Ligabue, ma lui non ci sta e invia un videomessaggio alla conduttrice.

Le parole di Luciano Ligabue ad Antonella Clerici

«Cara Antonella, ovviamente non ho mai detto una cosa del genere, certe frasi non mi appartengono. Sanremo mi mette molta tensione: preferisco fare musica in contesti in cui mi sento più rilassato. Mi dispiace solo che tu non abbia cercato di fare chiarezza con me, e ti sei tirata dietro per così tanto tempo questa stupidaggine».

Non si è fatta attendere la replica di Antonella Clerici

«Abbiamo fatto un po’ di friccicorio nei social. Io avevo detto che il cantante che non aveva voluto venire al mio Festival di Sanremo perché sapevo troppo di sugo era Ligabue. Lui stamattina ha risposto e ha fatto proprio un video dove ha confermato che non era lui ed io gli credo. Non ho certezze. Chissà, la verità non si saprà mai, chissà chi era, boh. Però avrei una propostina caro Liga: “Facciamo una cosa, tu vieni con il Lambrusco e io ti metto su un sugo. Ti aspettiamo qui a mezzogiorno, quindi, quando vuoi e finisce qui. Cioè, finisce quando poi tu vieni, mi raccomando».

Come andrà a finire? Al momento Luciano Ligabue non si è espresso in merito all’invito ricevuto, non ci resta che attendere ulteriori sviluppi.