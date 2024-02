Il Festival di Sanremo 2024 è finito da una manciata di ore, eppure si parla già dell’edizione 2025. Fiorello, nel corso dell’ultima puntata di VivaRai2, ha annunciato i nomi dei papabili conduttori che prenderanno il posto di Amadeus.

Sanremo 2025: Fiorello annuncia i nuovi conduttori dopo Amadeus

Dopo aver condotto il Festival di Sanremo per cinque anni consecutivi, Amadeus ha annunciato che nel 2025 non tornerà sul palco dell’Ariston. Anche se la kermesse musicale si è chiusa da una manciata di ore, con la vittoria di Angelina Mango, si parla già dei papabili sostituti di Ama. A fare i nomi dei nuovi conduttori è stato Fiorello, nel corso dell’ultima puntata di VivaRai2.

Sanremo 2025: Fiorello lancia Antonella Clerici e Alessandro Cattelan

Fiorello ha chiamato in diretta Antonella Clerici e ha chiesto: “Torneresti a Sanremo?”. La conduttrice di E’ sempre mezzogiorno è scoppiata a ridere, poi ha replicato:

“Con un amico come te sì“.

A questo punto, Rosario ha fatto il nome di Alessandro Cattelan e Antonellina ha ammesso: “Adoro Alessandro, trovo che sia giusto lanciare i giovani“.

Sanremo 2025: Antonella Clerici e Alessandro Cattelan verso la conduzione?

Antonella Clerici e Alessandro Cattelan conduttori di Sanremo 2025? Per il momento non c’è alcuna certezza, ma l’idea lanciata da Fiorello sembra poco fattibile, soprattutto se si fa un ragionamento in termini di ascolti. Nonostante tutto, la conduttrice di E’ sempre mezzogiorno ha dichiarato:

“Il paragone con Amadeus? Il paragone va fatto con il 1º Sanremo di Amadeus. Bisogna avere coraggio nella vita e non ho niente da perdere. Ho una carriera, se il Festival dovesse andare male non è che ti uccidi. L’ho detto per dire, tiferei per una donna“.