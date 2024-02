Il discorso sul femminicidio portato al Festival di Sanremo 2024 dagli attori di Mare Fuori non è piaciuto ad Elena Cecchettin. Amadeus ha voluto replicare alle critiche, sottolineando che non ha intenzione di invitare la ragazza sul palco dell’Ariston.

Sanremo 2024: Amadeus replica ad Elena Cecchettin

Nella serata di mercoledì 7 febbraio, gli attori di Mare Fuori hanno portato al Festival di Sanremo 2024 un mini spettacolo sul femminicidio. Gli interpreti hanno portato in scena un testo scritto dall’autore Matteo Bussola, ma le parole non sono piaciute ad Elena Cecchettin. Amadeus, in conferenza stampa, ha replicato alle critiche:

“Esprimo il massimo dolore per quello che è accaduto a Elena Cecchettin e alla sua famiglia. E rispetto il suo parere, ma secondo me l’intervento di Mare Fuori è stato bello. (…) Non sarà invitata sul palco e non la chiamerò: chiami qualcuno quando ti devi scusare, ma non quando non ti devi scusare”.

Le critiche di Elena Cecchettin allo spettacolo di Sanremo 2024

Elena Cecchettin, via social, ha commentato lo spettacolo degli attori di Mare Fuori a Sanremo 2024 condividendo le parole di Carlotta Vagnoli, scrittrice e attivista. Si legge:

“Le frasi ascoltate su quel palco sono roba da Baci Perugina. E soprattutto sono frasi sull’amore. Ma l’amore non ha niente a che vedere con la violenza maschile”.

La Cecchettin ha aggiunto:

“Di un siparietto intriso di pinkwashing le vittime di femminicidio e 13 sopravvissute se ne fanno poco, sul serio non si poteva fare di meglio?”.

Sanremo 2024: il testo sul femminicidio

Di seguito, il testo integrale di Matteo Bussola criticato da Elena Cecchettin: