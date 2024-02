Sanremo: Ludovica Coscione in platea per Matteo Paolillo: flirt in corso?

Ludovica Coscione a Sanremo per Matteo Paolillo: flirt in corso?

I fan di Mare Fuori non stanno più nella pelle: tra Ludovica Coscione e Matteo Paolillo potrebbe esserci un flirt in corso. L’attrice ha accompagnato il collega al Festival di Sanremo 2024 e ha assistito alla sua performance dalla platea.

Alcuni attori di Mare Fuori sono stati ospiti al Festival di Sanremo 2024. Tra loro c’era anche Matteo Paolillo, che ha cantato la colonna sonora della fortunata serie tv. Sul palco era assente Ludovica Coscione, che ha assistito alla performance dalla platea. Come mai l’attrice era all’Ariston? Secondo i beninformati, l’interprete di Teresa ha un flirt con il collega che presta il volto ad Edoardo.

L’indiscrezione su Ludovica Coscione e Matteo Paolilllo

“Molto fiera“, ha scritto Ludovica Coscione a didascalia di una foto che ritrae i colleghi sul palco di Sanremo 2024. Stando ad una segnalazione arrivata a Deianira Marzano, l’attrice era al Festival come fidanzata di Matteo Paolillo e non come attrice di Mare Fuori. Per questo motivo non è salita sul palco insieme ai colleghi.

Ludovica Coscione e Matteo Paolillo sono una coppia

“È lì per Matteo Paolillo, stanno insieme“, ha annunciato Deianira Marzano riferendosi alla presenza di Ludovica a Sanremo 2024. L’esperta di gossip ha mostrato una segnalazione ricevuta da una fan:

“Sono arrivati insieme e hanno preso una stanza per la notte. Era al Festival per vedere lui cantare dalla platea”.

Al momento, è bene sottolinearlo, i due attori di Mare Fuori non hanno confermato o smentito la relazione.