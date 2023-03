Nella serie tv Mare Fuori ci sono alcuni errori che in pochi hanno notato. Si tratta di sei “papere” che soltanto ad un occhio attento non sono sfuggite.

Mare Fuori: gli errori che non avete notato

Il settimanale Novella 2000 ha scovato gli errori più eclatanti che sono nascosti nella serie tv del momento, Mare Fuori. In pochi hanno notato le sei “papere”, anche perché serve veramente un occhio super attento per individuarle. Il primo scivolone riguarda lo specchietto dello scooter di Carmine e Nina, nella prima stagione della serie tv. Si legge: “Dopo aver lasciato il negozio di parrucchieri in cui lavora, Carmine viene seguito da Nina e le propone di andare al mare con lui. La coppia sale a bordo dello scooter di lei e sfrecciano tra le strade di Napoli. Avete notato che gli specchietti retrovisori presenti in uno dei due scatti sono invece assenti nell’altro?“.

Il secondo errore di Mare Fuori riguarda il secondo episodio della prima stagione, intitolato Educazione Criminale. Su Novella 2000 si legge: “In un flashback scopriamo il motivo per cui Ciro è finito all’interno dell’IPM. Per ordine del padre il ragazzo ha dovuto sparare e uccidere il suo amico fraterno Francesco. Nella scena della morte di quest’ultimo però si nota un particolare. Il foro del proiettile si trova in due posti diversi tra un frame e l’altro. Il primo si trova in altro al centro, (…) successivamente il buco del proiettile è più in basso“.

Mare Fuori: gli errori sorprendono i fan

Il terzo errore riguarda i soldi che spettano a Filippo e Naditza. Si legge: “Durante i loro giorni alla Bonnie & Clyde Filippo e Naditza trovano per un po’ lavoro in un ristorante in cui si accordano per cantare e suonare in cambio di denaro. Il gestore del locale però non tiene fede agli accordi presi ed è proprio qui che assistiamo a un errore. Nel momento in cui Naditza e Filippo chiedono all’uomo di essere pagati per il loro servizio si imbattono nell’amara scoperta. In un frame della scena in questione di Mare Fuori 3 vediamo il gestore con i soldi in mano, che scompaiono poco dopo e ricompaiono nuovamente“.

Quarta papera è quella sugli ematomi di Viola: “Durante una rissa il trucco di Viola cambia più volte durante la stessa scena. Inizialmente l’occhio dell’attrice è decisamente più rosso, a causa del sangue finto apposto, e in un momento successivo il rosso diventa più tenue“.

Mare Fuori: gli errori non cambiano la trama

Tra gli errori di Mare Fuori troviamo anche la pizza di Gaetano: “La pizza che viene preparata da Gaetano e servita ai suoi genitori cambia magicamente nel giro di una scena. In un momento è spessa (…) nell’attimo successivo la pizza appare molto più sottile e con un cornicione decisamente più basso“.

Infine, l’ultima papera è la gamba zoppicante di Salvo: “Nel terzo episodio riappare il personaggio di Salvo, il cugino di Carmela affiliato del clan Ricci. Lo avevamo visto anche durante le prime due puntate quando Rosa, per avere un motivo per finire nell’IPM, gli ha sparato a una gamba. Nella prima parte della puntata numero 3 vediamo un Salvo claudicante anche durante il primo incontro con i fratelli Di Meo e Dobermann. Ma c’è un momento però in cui il ragazzo smette di zoppicare. Ed è durante la rapina dell’orologio che causerà poi la sua morte“.