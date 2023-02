Mare Fuori, la Rai fa fuori Filippo Soave: perché Sasà è stato cancellato?

Senza ombra di dubbio, Mare Fuori è la serie tv rivelazione dell’anno.

Quanti si sono ritrovati a guardare la terza stagione, però, si sono resi conto che un attore mancava all’appello. Stiamo parlando di Filippo Soave, che vestiva i panni di Sasà. Perché la Rai ha deciso di farlo fuori?

Mare Fuori: la Rai fa fuori Filippo Soave

Filippo Soave è entrato a far parte del cast di Mare Fuori nel corso della seconda stagione con il personaggio di Sasà. La sua storia era rimasta in sospeso, motivo per cui i fan della serie tv si aspettavano di vedere il proseguimento nel corso del terzo capitolo.

Eppure, stando alla notizia in esclusiva riportata da Pipol Tv, la Rai ha deciso di fare fuori Sasà.

Perché la Rai ha cancellato Sasà da Mare Fuori?

Secondo Pipol Tv, la Rai ha fatto fuori Filippo Soave perché la sua storia era troppo forte. Sasà, infatti, era al centro di una narrazione che portava in scena uno stupro da parte di un minorenne. E’ per questo che i vertici di Viale Mazzini avrebbero chiesto alla produzione di Mare Fuori di cancellare il suo personaggio.

Filippo Soave: lo stupro bocciato dalla Rai

“I vertici Rai, dato che la scena interpretata dal personaggio mostrava appunto uno stupro fatto da un minorenne, hanno deciso di cancellarla, interrompendo quindi il proseguo alla storia e chiedendo il cambio di sceneggiatura. Da qui l’ingresso di nuovi personaggi. Il personaggio di Sasà dunque non è sparito ma è stato definitivamente cancellato“, si legge su Pipol Tv. I fan, quindi, non vedranno più Soave nel cast di Mare Fuori.