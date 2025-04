Si celebrerà oggi, 8 aprile 2025, alle ore 11 presso la Chiesa degli Artisti di Roma, il funerale di Antonello Fassari, l’attore romano scomparso lo scorso 5 aprile a causa di una lunga malattia. Il ricordo straziante di Claudio Amendola.

Antonello Fassari: oggi il funerale a Roma

L’ultimo saluto all’attore romano Antonello Fassari si terrà oggi, 8 aprile 2025, alle ore 11 presso la Chiesa degli Artisti di Roma. L’attore, star della serie tv “I Cesaroni”, dove interpretava il fratello di Claudio Amendola, Cesare, è scomparso lo scorso 5 aprile all’età di 72 anni dopo una lunga malattia. Sui social intanto è riemersa l’ultima scena che Fassari aveva girato con i “Cesaroni”, facendo riemergere nel pubblico tanti ricordi.

Morte Antonello Fassari, Amendola distrutto: “Non eravamo pronti”

La morte di Antonello Fassari ha sconvolto il mondo del cinema. Commovente il ricordo di tanti colleghi dell’attore, tra cui Claudio Amendola, grande amico anche fuori dal set. Fassari, come ricorderete, interpretava proprio il fratello di Amendola, Cesare, nell’amatissima serie tv “I Cesaroni“. Ma ecco le parole di Amendola: “Sapevamo stesse male, ma non eravamo pronti.” A breve andrà inoltre in onda la nuova stagione della serie tv, ecco le parole di Claudio a riguardo: “sapevamo che questa serie nuova sarebbe stata dedicata a lui perché ci era nota la malattia bastarda che lo aveva colpito, ma non eravamo preparati alla notizia. Per me è un pezzo di vita che va via, è dura anche parlare. Mi aspetto che stia borbottando da qualche parte lassù.” Anche altri attori de “I Cesaroni” hanno voluto sui social salutare Antonello Fassari, come Micol Olivieri che interpretava la figlia di Elena Sofia Ricci, Alice: “ricordo ancora quando durante le colazioni infinite, tra un cambio d’inquadratura e l’altro, i grandi del Set, iniziavano a raccontare e ci insegnavano tante di quelle cose, che solo oggi, mi rendo conto di quanto valessero quei discorsi.”