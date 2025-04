Mondo del cinema in lutto, è morto Antonello Fassari: da "I Cesaroni" a "Sub...

Fan de “I Cesaroni” in lutto per la morte dell’attore romano Antonello Fassari. Era noto al grande pubblico anche per il film Suburra.

Fan de “I Cesaroni” in lutto oggi, sabato 5 aprile 2025, per la morte di Antonello Fassari, attore romano tra i protagonisti della fiction tv. Aveva 72 anni e da tempo era malato.

Morto Antonello Fassari, lutto nel mondo del cinema: tra carriera e vita privata

Lutto nel mondo del cinema italiano per la scomparsa di ​Antonello Fassari, attore, regista e sceneggiatore romano che aveva 72 anni. Diplomato alla Silvio D’Amico, al grande pubblico è noto anche per il suo ruolo di protagonista nella serie televisiva “I Cesaroni” (2006-2014) e per altri film tra cui “Romanzo criminale” (2005).

La carriera

Ripercorriamo brevemente la carriera di Antonello Fassari. Figlio dell’avvocato penalista Osvaldo Fassari e Adriana Gambardella, si è diplomato all’Accademia d’arte drammatica ‘Silvio d’Amico’ nel 1975. Ha iniziato in teatro ma poi si è affermato come comico in tv, in programmi come ‘Avanzi’, nei panni del compagno Antonio, con eschimo e borsa di Tolfa, e ‘Tunnel’.

Oltre 50 anni di carriera, Fassari ha lavorato con grandi registi come Marco Risi ne ‘Il muro di gomma’, Marco Tullio Giordana in ‘Pasolini, un delitto italiano’, Michele Placido in ‘Romanzo Criminale’ e Stefano Sollima in ‘Suburra’.

Il successo con “I Cesaroni”

Nel grande schermo il successo è arrivato con la fiction ‘I Cesaroni’, in cui ha interpretato Cesare Cesaroni, al fianco di Claudio Amendola, dal 2006 al 2014.

Sempre in tv ha recitato nella miniserie ‘Luisa Spagnoli’ al fianco di Luisa Ranieri. Recentemente ha interpretato il padre del personaggio di Michela Giraud nel film ‘Flaminia’.

Come regista nel 2000 ha debuttato con il film ‘Il segreto del giaguaro’ con protagonista il rapper italiano Piotta.

La vita privata

Sfegatato tifoso romanista, nel gennaio 2020 Fassari vince un riconoscimento speciale nell’ambito della 13ª edizione del Premio Sette Colli Romanisti. Ha sposato Maria Fano nel 1982, sempre lontana dai riflettori. Dal matrimonio è nata, 7 anni dopo, nel 1989, Flaminia, unica figlia dell’attore, anche lei molto riservata e poco interessata al mondo dello spettacolo.

La depressione e poi la malattia

Nel 2024 ospite alla trasmissione “La volta buona” Fassari aveva rivelato di aver affrontato ansia e depressione dopo la separazione dalla moglie, dopo più di vent’anni di matrimonio. Alla depressione si è aggiunta l’angina, un dolore al torace causato da una scarsa ossigenazione del cuore.

“Stavo male, non riuscivo a fare le cose di tutti i giorni. Sentivo come una carpa dentro, qualcosa che mi mordeva. Ero divorato dalle ansie. Però fortunatamente le cure mediche e le attenzioni di persone preparate mi hanno salvato la vita”, aveva raccontato.

La commozione e il ricordo di Claudio Amendola

“Sarai per sempre mio fratello”, così Claudio Amendola piange la morte di Antonello Fassari, l’attore e amico con cui ha condiviso il set de “I Cesaroni”.

“Sapevamo che questa serie nuova sarebbe stata dedicata a lui perché ci era nota la malattia bastarda che lo aveva colpito, ma non eravamo preparati alla notizia. Per me è un pezzo di vita che va via, è dura anche parlare”; ha detto Amendola commosso all’ANSA.