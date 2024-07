Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Antonino Spinalbese e la nuova fidanzata Ainhoa Foti Rodriguez. I due piccioncini si sono concessi una fuga romantica in Svizzera e hanno condiviso sui social le prime foto di coppia.

Antonino Spinalbese: nuovo amore con Ainhoa Foti Rodriguez

Mentre l’ex compagna Belen e la figlia Luna Marì si divertivano al matrimonio di Cecilia e Ignazio Moser, Antonino Spinalbese ha organizzato una fuga d’amore con la nuova fidanzata Ainhoa Foti Rodriguez. La loro relazione, iniziata al riparo da occhi indiscreti, sta procedendo a gonfie vele.

Antonino e Ainhoa: fuga romantica in Svizzera

Antonino Spinalbese e Ainhoa Foti Rodriguez si sono concessi un weekend romantico in Svizzera. I due ne hanno approfittato anche per condividere le prime foto di coppia sui social, dove appaiono sorridenti e complici. Insieme a loro ci sono anche alcuni amici, almeno durante i momenti conviviali.

Antonino e Ainhoa: da quanto tempo stanno insieme?

Spinalbese ha conosciuto Ainhoa, di professione tatuatrice, qualche anno fa, quando si è fatto un tattoo dedicato alla figlia Luna Marì. All’epoca era ancora fidanzato con Belen, per cui immaginiamo che tra loro non sia successo nulla. Antonino e la ‘nuova’ Rodriguez hanno iniziato a frequentarsi a gennaio 2024 e, a quanto pare, tutto va per il meglio.