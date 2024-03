L’ex fidanzato di Belen Rodriguez, nonché papà della piccola Luna Marì, Antonino Spinalbese avrebbe ritrovato l’amore.

Il nome della presunta fidanzata di Antonino Spinalbese

Nei giorni scorsi Antonino Spinalbese è stato fotografato dai paparazzi di Chi mentre passeggiava per Milano in dolce compagnia con la tatuatrice Ainhoa Foti Rodriguez. La 25enne lavora nello stesso studio a Milano in cui Antonino Spinalbese si fece tatuare l’opera ‘Amore e psiche’, dedicata a Belen.

Ecco chi è Ainhoa Foti Rodriguez la presunta fidanzata di Antonino Spinalbese

Nata a Genova nel 1998, dal 2017 vive e lavora a Milano. Ainhoa Foti Rodriguez lavora come modella per famosi brand di abbigliamento e intimo. Ha intrapreso la carriera di tatuatrice nel 2020. Su Instagram, il cui profilo si chiama ainhoafotirodriguezuniga, ha raggiunto 63mila followers.

La foto pubblicata da Antonino Spinalbese sul suo Instagram

Nessuno sa come si siano conosciuti, ma pare che i due facciano coppia fissa da diverso tempo.

Antonino Spinalbese ha infatti pubblicato una foto nelle sue Instagram stories, nessun testo, né hashtag: solo una foto close-up che mostra un occhio di colore verde.

I lineamenti del viso sono quelli di una donna dai capelli castani e la foto dell’occhio scattata da Antonino sembra proprio non lasciare dubbi. Il sospetto si è poi trasformato in una quasi certezza quando Spinalbese e Ainhoa hanno iniziato a condividere immagini quasi identiche nello stesso istante.