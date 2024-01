Antonino Spinalbese è stato pizzicato con una misteriosa ragazza. Stando a quanto sostengono i beninformati, l’ex di Belen Rodriguez ha una nuova fiamma che, strano ma vero, ha lo stesso cognome della mamma di Luna Marì.

Antonino Spinalbese ha una nuova fiamma: il cognome fa sorridere

Mentre Belen Rodriguez vive una crisi con Elio Lorenzoni, Antonino Spinalbese è stato pizzicato in compagnia della nuova fiamma. A pizzicarlo è stato il settimanale Chi, che ha anche svelato l’identità della ragazza. Strano ma vero, la donna ha lo stesso cognome della showgirl argentina.

Chi è la nuova fiamma di Antonino Spinalbese?

La nuova fiamma di Antonino Spinalbese, stando a quanto sostiene il settimanale Chi, risponde al nome di Ainhoa Foti Rodriguez. Ha 25 anni e ed è una tatuatrice originaria di Genova. I due sono stati immortalati mentre passeggiano sotto braccio fuori da un locale e poi prendono il tram per andare a cena a casa di lui.

Antonino Spinalbese: dove ha conosciuto la nuova fiamma?

Il cognome della nuova fiamma di Spinalbese, ad essere onesti, fa sorridere. Come ha fatto a beccare un’altra Rodriguez? Forse perché il mondo non è tanto grande come crediamo. Ironia a parte, Ainhoa lavora presso il rinomato studio Sir Edward Tattoo, frequentato da diversi personaggi dello spettacolo. Belenita, ovviamente, è stata una cliente, così come Antonino.