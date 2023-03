Antonino Spinalbese: "Cosa ho detto a Belen dopo essere uscito dal GF Vip"

Non appena uscito dalla casa del GF Vip Antonino Spinalbese ha voluto riabbracciare sua figlia, Luna Marì, che non vedeva da mesi. Per questo motivo l’hair stylist ha rivisto la sua ex, Belen Rodriguez.

Antonino Spinalbese e Belen dopo il GF Vip

Dopo lunghi mesi di lontananza a causa della sua partecipazione al GF Vip 7, Antonino Spinalbese ha potuto finalmente riabbracciare sua figlia Luna Marì, rimasta a casa con sua madre Belen e il fratello Santiago. Una volta lasciato il programma è stato lo stesso Antonino a svelare a Verissimo alcuni retroscena su questo atteso incontro e su quello avuto con la sua ex:

“Siamo troppo innamorati di nostra figlia per comportarci in maniera sbagliata. All’inizio ero preoccupato, appena sono uscito dalla Casa del GF ho capito che io voglio bene a Belen, quindi è fortunata, è un’altra donna fortunata. E poi vogliamo bene alla nostra topolina. Più passa il tempo e più miglioreremo il rapporto”, ha confessato l’hair stylist che, al GF Vip, ha riservato parole di stima verso la showgirl argentina che sarebbe riuscita a costruire un rapporto con lui nonostante la decisione di separarsi.

Antonino ha anche rotto il silenzio in merito al fatto che la sua celebre ex non sarebbe stata felice di saperlo al GF Vip. A tal proposito lui ha detto Verissimo:

“Se ho chiesto il suo parere prima di entrare al GF? Si e no, era più un avviso. Non era contentissima? Era più preoccupata per il distacco tra me e mia figlia, questo le fa onore. Poi certo, questo è un mondo delicato dove parole e discorsi possono essere fraintesi. I ricordi brutti li tengo per me sulla madre di mia figlia, e non avrebbe senso divulgarli. Le voglio bene. Ci tenevo a dirle che ho trovato una figlia educatissima, ho fatto i complimenti a Belen”.