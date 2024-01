Da giorni, ormai, Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni non si mostrano più insieme sui social. Stando a quanto sostengono i beninformati, i due sono entrati in una profonda crisi. Com’è iniziato tutto? Pare che lui sia molto, molto arrabbiato.

Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni: com’è iniziata la crisi?

Dopo la vacanza di Capodanno in Argentina, Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni sono apparsi più lontani che mai. Qualcuno parla di crisi, ma i due diretti interessati non si sono ancora espressi in merito. Una cosa è certa: l’imprenditore è sparito dai social della showgirl. Non solo, lei ha tolto anche l’anello che lui le aveva regalato. Ammesso che ci sia maretta, com’è iniziata?

Elio Lorenzoni arrabbiato con Belen Rodriguez

A fornire informazioni sulla crisi in corso tra Belen ed Elio è stata Deianira Marzano. L’esperta di gossip ha ricevuto una segnalazione da parte di una seguace che sembra essere al corrente dei motivi che hanno causato maretta tra i due piccioncini. Pare che Lorenzoni si sia arrabbiato con la Rodriguez a causa delle sue ultime mosse social.

Belen Rodriguez ha sbagliato: parola di Elio Lorenzoni

Elio, stando all’indiscrezione, non avrebbe gradito gli attacchi social di Belen ad Antonino Spinalbese e Stefano De Martino. Non solo, non avrebbe apprezzato neanche la confessione del tradimento tra l’ex marito e Alessia Marcuzzi e l’affondo ad Antonella Fiordelisi. Insomma, Lorenzoni ne è convinto: Belenita ha sbagliato e adesso deve pagare pegno. Nonostante ciò, i due sono ancora una coppia. Nelle scorse ore, Elio ha incontrato perfino il suocero Gustavo.