La storia d’amore tra Elio Lorenzoni e Belen Rodriguez potrebbe essere già arrivata al capolinea. L’imprenditore è stato pizzicato ad una festa senza la showgirl argentina e i beninformati parlano di crisi.

Elio Lorenzoni ad una festa senza Belen Rodriguez: è crisi?

Da qualche giorno, Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni non si mostrano più sui social insieme. Già dal rientro del loro viaggio in Argentina, i due hanno iniziato a non apparire più l’uno accanto all’altra. Come se non bastasse, nelle ultime ore è saltata fuori una segnalazione che sembra la conferma di una crisi in corso: lui è stato avvistato ad una festa senza la showgirl.

La segnalazione su Elio Lorenzoni ad una festa

Deianira Marzano ha ricevuto una segnalazione da parte di una fan. Quest’ultima le ha inviato il video di una festa. C’è Elio Lorenzoni, ma di Belen Rodriguez non c’è traccia. Possibile che tra i due sia già scoppiata la crisi? Al momento non è dato saperlo, ma un post criptico di Belenita sembra confermare la maretta in corso.

Belen Rodriguez senza Elio Lorenzoni: il post ambiguo

Secondo i beninformati, la segnalazione ricevuta da Deianira troverebbe conferma in un post ambiguo della Rodriguez. Via Instagram, Belen ha scritto: “Ho come la sensazione che l’altra metà della mia mela sia finita in una sangria”.