Il ruolo della Dia nella gestione degli appalti

La Direzione investigativa antimafia (Dia) si prepara a svolgere un ruolo cruciale nella gestione degli appalti per il Ponte sullo Stretto. Michele Carbone, direttore della Dia, ha recentemente dichiarato che l’ente è pronto a implementare attività di prevenzione, in linea con le decisioni degli organi istituzionali.

Questo approccio mira a garantire che gli appalti siano gestiti in modo trasparente e legale, evitando infiltrazioni mafiose e pratiche illecite che potrebbero compromettere l’integrità del progetto.

Un’esperienza consolidata

Carbone ha sottolineato l’importanza dell’esperienza accumulata dalla Dia nel corso degli anni. Con un background significativo in materia di investigazioni e prevenzione, l’ente è ben equipaggiato per affrontare le sfide legate agli appalti pubblici. La Dia ha già dimostrato la propria capacità di intervenire in situazioni critiche, e ora si prepara a mettere in campo tutte le risorse necessarie per garantire la legalità nel progetto del Ponte sullo Stretto. Questo progetto, infatti, non è solo un’opera infrastrutturale, ma rappresenta anche un’opportunità per rilanciare l’economia locale e nazionale.

La prevenzione come priorità

La prevenzione è un tema centrale nelle dichiarazioni di Carbone. La Dia intende attuare misure proattive per monitorare e controllare gli appalti, assicurandosi che vengano rispettate tutte le normative vigenti. Questo approccio non solo protegge gli investimenti pubblici, ma contribuisce anche a costruire un clima di fiducia tra le istituzioni e i cittadini. La trasparenza e la legalità sono fondamentali per il successo di un progetto così ambizioso, e la Dia si impegna a svolgere un ruolo di primo piano in questo processo.