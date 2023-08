La guerra in Ucraina giunge al giorno 541. La difesa aerea russa ha distrutto un drone in avvicinamento su Mosca, chiuso lo spazio aereo sopra lo scalo di Vnukovo.

Secondo gli 007 americani, la controffensiva di Kiev non riuscirà a raggiungere l’obiettivo di bloccare il corridoio terrestre tra la Russia e la Crimea.

Nel frattempo, la Russia lancia un appello ai soldati ucraini, invitandoli ad arrendersi e assicurandoli che verrà assicurato loro un trattamento umano.

L’appello della Russia agli ucraini

La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha rivolto un appello ai soldati ucraini perché “puntino le armi” contro il loro governo o si arrendano alle truppe russe, assicurando che sarà loro “garantito un trattamento umano“.

Nella nota la portavoce cita diversi attacchi contro civili da parte delle truppe ucraine. “Un’altra conferma della natura criminale di Zelensky è stato il suo tentativo di colpire il centro di Mosca la scorsa notte. Grazie al lavoro ben coordinato delle difese aeree, sono stati evitate vittime e danni gravi” ha concluso così Maria Zakharova.

500mila soldati morti o feriti

Dall’inizio della guerra in Ucraina, il numero di soldati ucraini e russi uccisi o feriti è di quasi 500mila. Lo riporta il New York Times citando fonti americane, secondo le quali un calcolo preciso è comunque difficile da effettuare considerato che Mosca tende ad abbassare le stime e Kiev non riporta dati ufficiali.

