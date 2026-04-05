Appello di El-Baradei alle potenze per evitare un’escalation in Medio Oriente

El-Baradei, premio Nobel e ex capo dell'Aiea, solleva preoccupazioni dopo i messaggi di Trump sull'Iran e chiede un intervento diplomatico urgente

Il 05 APR a Il Cairo l’ex direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica ha rivolto un appello forte alla comunità internazionale. Mohamed El-Baradei ha usato il suo profilo su X per mettere in guardia contro comportamenti che, a suo avviso, rischiano di trasformare il Medio Oriente in una zona di conflitto. Con parole nette ha definito il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, «pazzo» e ha invitato i governi regionali e globali a intervenire prima che la situazione degeneri.

Nel suo intervento El-Baradei ha condiviso in inglese la dichiarazione di Trump che imponeva un termine all’Iran per trovare un accordo o riaprire lo strategico Stretto di Hormuz, minacciando altrimenti di «scatenare l’inferno». L’ex statista ha tradotto e rilanciato il messaggio anche in arabo, rivolgendosi in particolare ai paesi del Golfo, e ha chiesto aiuto a istituzioni e leader internazionali per fermare quella che ha definito una deriva pericolosa.

L’appello alle istituzioni e ai governi

El-Baradei non si è limitato a una denuncia pubblica: ha indirizzato un richiamo preciso al Consiglio europeo, alle Nazioni Unite e ai governi di Cina e Russia, oltre al presidente francese Emmanuel Macron. Con questo invito ha voluto mobilitare sia attori multilaterali sia capitali influenti che, secondo lui, possono esercitare pressione diplomatica e politica su Washington. L’intento esplicito è di creare un fronte di mediazione che impedisca azioni militari o coercitive nella regione.

Perché chiedere l’intervento di Pechino e Mosca

La chiamata a Cina e Russia sottolinea l’idea che la prevenzione di una crisi richiede attori con peso geopolitico differenti. El-Baradei sembra puntare sul fatto che questi paesi possano usare canali diplomatici esclusivi o leve economiche per dissuadere decisioni unilaterali. In questo contesto il suo appello evidenzia come la gestione di tensioni in Medio Oriente sia una questione che travalica l’area e necessita di meccanismi multilaterali efficaci per la de-escalation.

La credibilità di chi parla: il percorso di El-Baradei

Mohamed El-Baradei, statista egiziano di 83 anni, è noto per il suo ruolo alla guida dell’Aiea dal 1997 al 2009. Durante quel mandato ha guidato negoziati delicati con l’Iran sul suo programma nucleare e ha promosso l’uso pacifico dell’energia atomica. Per questo motivo lui e l’agenzia sono stati insigniti congiuntamente del Nobel per la pace nel 2005, riconoscimento che ha rafforzato la sua autorevolezza nei dossier nucleari e diplomatici.

Un’esperienza che pesa nel dibattito

L’esperienza di El-Baradei nelle trattative internazionali gli conferisce una posizione di peso quando solleva allarmi su rischi di escalation. Il suo richiamo non è una protesta occasionale ma deriva da anni di contatti tecnici e politici con attori regionali e globali. Per molti osservatori la sua voce funziona come un monito che dovrebbe indurre alla prudenza e a ricercare soluzioni negoziali piuttosto che risposte militari.

Conseguenze possibili per la regione e le vie d’acqua strategiche

Le minacce che puntano allo Stretto di Hormuz richiamano la vulnerabilità delle rotte marittime e l’impatto che un’escalation avrebbe sui flussi energetici globali. Un conflitto o blocchi nella zona potrebbero alterare i prezzi del petrolio, compromettere i trasporti commerciali e aumentare la tensione internazionale. El-Baradei ha cercato di evidenziare proprio questo rischio sistemico per spiegare perché è necessario un intervento coordinato che eviti conseguenze durature.

Il suo appello del 05 APR resta dunque un invito ad agire per tempo: usare la diplomazia preventiva, attivare i canali delle Nazioni Unite e mettere in campo mediazioni credibili. La richiesta di El-Baradei mira a evitare che dichiarazioni e ultimatum si trasformino in atti che possano coinvolgere più attori e accendere un conflitto su scala più ampia, con effetti negativi per la stabilità regionale e globale.