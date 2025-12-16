Approvazione del Bilancio della Previdenza Sociale in Francia: Il Governo per la Stabilità Economica

Il recente voto del Parlamento francese ha portato all’approvazione del bilancio della previdenza sociale per il 2026, un traguardo fondamentale per il governo di Sébastien Lecornu. Questo risultato è considerato una vittoria politica in un contesto di crescente preoccupazione per la stabilità delle finanze pubbliche francesi. La legge, che include spese per la salute e le pensioni, ha ottenuto l’approvazione necessaria per rassicurare i mercati in un momento di incertezze economiche.

Contesto politico e approvazione della legge

La legge sul bilancio della previdenza sociale ha affrontato un percorso turbolento, con l’approvazione iniziale da parte dell’Assemblea Nazionale, la camera bassa del Parlamento, seguita da un voto di conferma dopo un rifiuto iniziale del Senato. Gli oppositori, principalmente conservatori, hanno contestato la misura per non affrontare adeguatamente il deficit di bilancio.

Misure di compromesso

Per garantire l’approvazione della legge, il governo ha dovuto accettare di sospendere fino al 2027 la riforma delle pensioni, che aveva aumentato l’età pensionabile da 62 a 64 anni. Questa decisione è stata vista come un compromesso necessario per ottenere il sostegno richiesto e mantenere la stabilità del governo di minoranza di Lecornu.

Le sfide future: il bilancio statale

Nonostante l’approvazione del bilancio della previdenza sociale, rimane aperta la questione del bilancio statale per il 2026. Le prime votazioni in merito hanno visto una netta opposizione, con solo un deputato a favore. I legislatori si riuniranno in una commissione congiunta per cercare di trovare un accordo, ma le divergenze tra le diverse forze politiche rendono complicata la situazione.

Prospettive economiche e deficit

Le previsioni attuali indicano un deficit di bilancio che potrebbe raggiungere il 5,3% del PIL, ben al di sopra delle aspettative iniziali del governo. Nonostante gli sforzi, il deficit di bilancio della previdenza sociale è previsto salire a 19,4 miliardi di euro entro il 2026, complicando ulteriormente la situazione economica.

Le autorità hanno avvertito che un rifiuto del bilancio statale non comporterebbe immediati problemi nella spesa sociale, ma potrebbe portare a un rapido deterioramento delle finanze pubbliche. Il governo ha cercato di rassicurare i mercati promettendo di mantenere il deficit sotto controllo, ma le tensioni politiche e le divisioni interne potrebbero compromettere tali impegni.

Osservazioni finali

L’approvazione del bilancio della previdenza sociale rappresenta un passo importante per il governo francese, ma le sfide rimangono significative. Con il bilancio statale ancora da approvare, la situazione economica della Francia rimane in un delicato equilibrio. Gli investitori e le agenzie di rating continueranno a monitorare attentamente l’andamento delle finanze pubbliche, mentre il governo cerca di trovare un compromesso tra le varie forze politiche per garantire la stabilità economica nel lungo termine.