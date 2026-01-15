Un’esplosione improvvisa ha colpito una palazzina nella località Il Matto, alle porte di Arezzo. Il crollo ha subito mobilitato vigili del fuoco, ambulanze e elisoccorso, mentre le autorità hanno chiuso le strade per facilitare i soccorsi.

Arezzo, esplosione in una palazzina: soccorsi in azione e strada chiuse

L’allarme è scattato intorno alle 17:22, quando il boato ha squarciato il silenzio tra le frazioni di Il Matto e Ristradelle, lungo la strada omonima parallela alla Regionale 71.

Le autorità hanno immediatamente chiuso le vie di accesso per permettere l’arrivo dei soccorsi. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco e agli operatori sanitari, sono intervenuti anche gli agenti delle forze dell’ordine e il gruppo di protezione civile per coordinare le operazioni di emergenza.

Arezzo, crollo di una palazzina dopo un’esplosione: si scava tra le macerie

Un improvviso e violento scoppio ha devastato nel tardo pomeriggio del 15 gennaio un edificio residenziale nella località Il Matto, nella zona sud del comune di Arezzo, in piena Valdichiana.

Secondo le prime informazioni riportate dal Corriere, tre persone sarebbero rimaste ferite, mentre una quarta risulterebbe intrappolata tra le macerie. L’Ansa, invece, dichiara che al momento non si hanno notizie ufficiali su feriti o vittime. Testimoni parlerebbero di un incendio ancora attivo, alimentato dall’esplosione, che rende ancora più critica la situazione.

Arezzo, crollo di una palazzina dopo un’esplosione: tre feriti trasportati in ospedale

La palazzina, divisa in due unità abitative, ospitava altrettante famiglie legate da vincoli di parentela. L’esplosione avrebbe causato tre feriti, tutti in condizioni serie. Come riportato dall’Adnkronos, tre persone hanno riportato ferite: un uomo e due donne. Una donna di 80 anni sarebbe in condizioni critiche (codice rosso) e sarebbe stata trasferita con l’elisoccorso a un centro specializzato per le ustioni. L’uomo sarebbe in condizioni di media gravità (codice giallo), mentre l’altra donna presenterebbe ferite lievi (codice verde).

Sono in corso le operazioni di soccorso e le ricerche tra le macerie per verificare che non vi siano altre persone coinvolte. L’esplosione potrebbe essere stata causata da una fuga di gas, circostanza che è al momento oggetto di accertamenti.