Notte di paura a Tor Sapienza: esplosione danneggia palazzo e auto

Nella notte tra martedì e mercoledì, un’esplosione ha scosso il quartiere Tor Sapienza, alla periferia est di Roma, danneggiando un condominio e alcune auto in sosta. L’episodio ha subito attirato l’attenzione delle forze dell’ordine, impegnate a chiarire cause e responsabilità.

Sul posto sono arrivati rapidamente gli agenti del commissariato Tuscolano e le volanti della Polizia di Stato, insieme al personale della polizia Scientifica, incaricato dei rilievi tecnici per ricostruire l’accaduto.

I vigili del fuoco hanno collaborato per verificare eventuali rischi strutturali, mentre la polizia locale del gruppo IV Tiburtino ha gestito la viabilità e la sicurezza della zona.

Le indagini sono concentrate sull’identificazione del destinatario del gesto, elemento chiave per capire se l’esplosione abbia avuto finalità intimidatorie o altre motivazioni. Al momento, gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze, esaminando eventuali registrazioni di telecamere e valutando la natura dell’ordigno utilizzato. Nei prossimi giorni sono attesi tecnici della manutenzione per quantificare con precisione i danni subiti dall’edificio e dai veicoli coinvolti.

Intorno all’1:20 della notte tra martedì e mercoledì, un forte boato ha svegliato i residenti di Tor Sapienza, nella zona est di Roma. L’esplosione è avvenuta davanti a un condominio di via Tranquillo Cremona, dove una bomba carta o un petardo di forte potenza ha causato danni visibili al portone principale dell’edificio e mandato in frantumi la vetrata dell’ingresso.

Alcune automobili parcheggiate lungo la strada sono rimaste danneggiate dall’onda d’urto. Nonostante il rumore e i danni materiali, fortunatamente non si sarebbero registrati feriti. I residenti, allarmati dal boato, hanno subito contattato le forze dell’ordine, contribuendo a far scattare un intervento rapido delle autorità.