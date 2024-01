Arianna Mihajlovich, un anno senza Sinisa: “Mio marito era un combattente”

Ospite a Verissimo, Arianna Mihajlovic ha scelto di raccontarsi ad un anno dalla scomparsa del marito: "Continuo a vivere per onorare Sinisa"

Arianna Mihajlovic, la moglie del compianto e mai dimenticato Sinisa Mihajlovic è stata ospite di Silvia Toffanin nello studio di Verissimo. A circa un anno dalla scomparsa del marito, avvenuta il 16 dicembre del 2022 a causa della leucemia, la donna si è raccontata a cuore aperto, spiegando come ha vissuto, non solo quei giorni, ma anche il difficile anno che adesso la separa da questa importante perdita.

Arianna Mihajlovic si racconta a Verissimo dopo la morte di Sinisa

La moglie di Sinisa Mihajlovic, proprio parlando della scomparsa del marito ha rivelato di non aver mai smesso di vivere né tantomeno di onorare la memoria di Sinisa: “Era un combattente e amava tantissimo la vita. Voglio ricordare in ogni momento mio marito”, sono state le parole della donna che ha proseguito raccontando: “È stato un anno difficilissimo, ho alternato emozioni diverse. I primi mesi non riuscivo a fare nulla, poi con l’aiuto di un professionista sto cercando di elaborare il lutto e accettarlo”.

Gli ultimi attimi di Sinisa

Non ultimo Arianna Mihajlovic ha rivelato cosa ha provato nel momento in cui il cuore di Sinisa Mihajlovic ha smesso di battere e cosa è successo negli ultimi attimi: “In quel momento eravamo tutti lì ci siamo messi intorno al letto, respirava a fatica. Poi gli ho preso la mano e gli ho detto ‘ci penso io ai ragazzi’. Appena ho pronunciato queste parole, ha fatto l’ultimo respiro”.