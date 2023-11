Diletta Leotta è da pochi mesi diventata mamma della piccola Aria, avuta con il compagno calciatore Loris Karius. A Verissimo la conduttrice ha raccontato le difficoltà dei primi mesi, aggiungendo però di essere molto felice.

Lo shock iniziale

“Tornare a casa con lei è stato molto bello perché in ospedale non ho capito niente”, ha raccontato Diletta. “I primi giorni non dormiva, dovevo imparare a fare la mamma ma nessuno te lo insegna. I primi 4 sono stati uno choc poi a casa sono scoppiata a piangere ed ho realizzato che siamo in tre.”

Dopo la prima crisi iniziale le cose sono migliorate e ora Diletta Leotta non potrebbe essere più felice, come ammette lei stessa: “Sono super felice, è un momento incredibile, a volte è difficile trovare le parole per descrivere questi attimi. Io sto molto bene, sto vivendo uno dei momenti più incredibili della mia vita, non so quando realizzi di essere mamma.”

La relazione a distanza

Al momento Loris e Diletta non vivono insieme. Lui gioca nel Newcastle dove attualmente risiede, mentre lei vive a Milano. Appena possibile però la famiglia si riunisce.

La conduttrice è convinta di aver trovato l’uomo della sua vita e ha in programma altri figli. “Loris è diverso. Mi ha dato la possibilità di realizzare questo sogno. Mi ha cambiato la vita, il suo amore è l’ultimo, è quello giusto, che non ti dà la possibilità di pensare troppo, un istinto.”