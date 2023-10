Diletta Leotta in bikini alle Eolie: il dettaglio non sfugge ai fan

Diletta Leotta ha conquistato i fan con le sue foto in bikini e a tanti non è sfuggito un particolare.

A poco più di due mesi dal parto, Diletta Leotta si è concessa una breve vacanza alle Eolie e sui social ha fatto il pieno di like grazie alle sue curve da capogiro.

Diletta Leotta alle Eolie: le foto

Diletta Leotta è tornata a sedurre i fan dei social mostrandosi mentre faceva il bagno nell’acqua cristallina delle Eolie e in tanti non hanno potuto fare a meno di notare che la conduttrice sfoggi una forma fisica a dir poco smagliante nonostante abbia dato alla luce sua figlia, Aria, appena due mesi fa. Diletta Leotta nelle ultime settimane si è mostrata anche dopo gli allenamenti in palestra, ma non ha parlato della sua forma fisica dopo il parto attraverso i social.

In tanti l’hanno anche accusata di essere un attivo esempio per le donne che, dopo il parto, non avrebbero come primo pensiero quello di tornare a indossare le taglie che hanno preceduto le gravidanze. Sulla questione non è dato sapere di più e al momento la Leotta ha preferito non commentare. Lei e Loris Karius sembrano più felici che mai insieme alla piccola Aria e i fan sono curiosi di sapere se la coppia (che al momento si trova a vivere una relazione a distanza) sia destinata a durare.