Arisa e Walter Ricci, romantica vacanza a Maratea: baci e coccole in spiaggia

Arisa e Walter Ricci in vacanza a Maratea sono stati paparazzati dal settimanale Chi, mentre si scambiano dolci baci e tenerezze. I due stanno trascorrendo qualche rilassante giorno di vacanza e la cantante ha postato alcuni scatti su Instagram. Tra baci, coccole, tenerezze e piccoli grandi gesti d’affetto, la coppia sembra davvero molto complice e affiatata.

Arisa e Walter Ricci: la storia d’amore

Solo qualche settimana fa, Arisa ha presentato sui suoi profili social Walter Ricci. Un post con tanto di foto di un bacio in ascensore che aveva letteralmente fatto impazzire i fan. La cantante ha postato lo scatto con il 35enne musicista jazz napoletano per uscire allo scoperto con questa appassionata storia d’amore. “Mi piace pensare al vento che asciuga gli occhi mentre la nostalgia ti dà un bacio. Siamo clandestini del tempo rubato destinati al destino” ha scritto la cantante come didascalia.