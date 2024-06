Arisa a San Siro per il concerto dei Club Dogo: il look sexy della cantante

Nella tappa a San Siro dei Club Dogo non sono mancate le sorprese: con Jake, Joe e Guè, sono salite sul palco anche due voci al femminile, tanto amate in Italia, Arisa ed Elodie, lasciando i fan a bocca aperta per i look scelti.

Il look di Arisa a San Siro

La cantante è salita sul palco per cantare ‘Fragili’, insieme al gruppo di rapper milanesi. Non è passato inosservato il look scelto: un attillato abito di paillettes con delle vistose trasparenze su gambe, ombelico e seno, lasciando poco spazio all’immaginazione.

Su TikTok, nelle ultime ore, sono apparsi i primi video dei fan in prima fila a San Siro, ipnotizzati dall’outfit della cantante. Un nude look che ha mandato in visibilio il pubblico del Meazza: le clip, condivise sotto hashtag come #clubdogo e #arisa, hanno raccolto migliaia di visualizzazioni e commenti.

Gli scatti della cantante sui social

Non è la prima volta che Arisa stupisce con gli outfit scelti per le sue esibizioni, ma con questo look, la cantante sembra si sia proprio superata.

Nel mese di agosto era apparsa sui suoi profili social completamente nuda: molti la ricordano nella sua versione più ingenua come nella prima apparizione televisiva con ‘Sincerità‘, ma oggi l’artista è una vera e propria femme fatale, sicura di sé e senza filtri.