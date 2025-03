Arrestati due uomini per tentato omicidio a Bologna

Un agguato che scuote Bologna

La città di Bologna è stata teatro di un grave episodio di violenza che ha portato all’arresto di due uomini accusati di tentato omicidio. La sera del delitto, i sospettati hanno aperto il fuoco contro un giovane di 20 anni, ferendolo gravemente. La vittima, di origini magrebine, era conosciuta per il suo coinvolgimento nell’attività di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il piano di acquisto che si trasforma in violenza

Secondo le indagini, i due indagati avevano concordato tramite un canale Telegram un incontro con la vittima per l’acquisto di droga. Quello che doveva essere un semplice scambio di sostanze, tra cui hashish e marijuana, si è trasformato in un tentativo di rapina. Dopo aver visionato la merce, i due hanno tentato di sottrarre lo stupefacente, esplodendo due colpi di arma da fuoco verso il giovane, prima di darsi alla fuga. Questo episodio evidenzia non solo la violenza legata al traffico di droga, ma anche l’uso di armi da fuoco in situazioni di conflitto tra spacciatori.

Identificazione e arresto dei sospetti

I presunti autori del tentato omicidio sono stati identificati come un 29enne italiano di Modena e un 31enne rumeno residente a Bentivoglio. Entrambi sono stati arrestati e attualmente si trovano in carcere, in attesa di ulteriori sviluppi nelle indagini. La polizia di Bologna sta continuando a lavorare per raccogliere ulteriori prove e chiarire la dinamica dell’accaduto, mentre la comunità locale rimane scossa da questo episodio di violenza.