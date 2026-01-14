Arrestati il compagno e un'amica nel caso dell'omicidio di Franka Ludwig

Il mistero attorno alla morte di Franka Ludwig, una donna tedesca di 52 anni, si è infittito dopo il ritrovamento del suo corpo, avvenuto il 2 luglio, in un sentiero di montagna nel comune di San Godenzo, in provincia di Firenze. Le autorità hanno recentemente emesso due fermi: il compagno della vittima, Emiliano Milza, di 53 anni, e un’amica, Simona Hirsch, di 66 anni, entrambi residenti a Firenze, accusati di omicidio volontario.

La vicenda ha attirato l’attenzione dei media e dell’opinione pubblica non solo per il modo in cui è avvenuto il delitto, ma anche per il presunto movente legato a un ingente premio assicurativo, che ammonta a oltre un milione di euro. Le indagini hanno rivelato che la donna aveva stipulato diverse polizze assicurative, con beneficiari che includevano il suo compagno e il suo neonato.

La scoperta del corpo e le prime indagini

Il corpo di Franka Ludwig è stato rinvenuto ai margini di un sentiero che conduce al Monte Falterona, in una località turistica nota per i suoi paesaggi naturali. La vittima, in tenuta da jogging, è stata trovata da una pensionata che, passeggiando con i suoi cani, ha immediatamente allertato i soccorsi. Quando il personale medico e i carabinieri sono giunti sul posto, si sono trovati di fronte a una scena agghiacciante: il corpo presentava ferite profonde alla testa e altre abrasioni, che inizialmente avevano indotto a pensare a un possibile investimento o a un incidente.

Analisi del caso e risultati dell’autopsia

Grazie all’autopsia condotta dalla dottoressa Susanna Gamba, è stata esclusa l’ipotesi di un incidente. Le ferite riportate dalla donna erano troppo gravi per essere compatibili con una caduta o un investimento. Questa scoperta ha spinto gli inquirenti a riconsiderare l’intera situazione e avviare un’indagine approfondita. Le immagini delle telecamere di sorveglianza lungo il percorso e le celle telefoniche sono state analizzate per ricostruire gli eventi precedenti alla morte di Ludwig.

Il movente e le accuse

Secondo le ricostruzioni degli investigatori, il delitto sarebbe stato pianificato con l’intento di incassare l’importante premio assicurativo. Si ipotizza che Milza e Hirsch abbiano somministrato alla vittima un farmaco psicotropo, in grado di tramortirla, prima di portarla sul sentiero dove sarebbe avvenuto l’omicidio. L’accusa sostiene che la colpirono alla testa con un masso, causando così la sua morte.

Le indagini sono proseguite in maniera meticolosa, con gli agenti che hanno ricostruito ogni dettaglio del tragico evento. I movimenti di Milza e Hirsch sono stati attentamente scrutinati, e le prove raccolte hanno portato alla decisione di arrestarli. La procura di Firenze ha ritenuto sufficienti gli elementi a carico per emettere i provvedimenti di fermo.

Il futuro del caso e gli interrogatori

Attualmente, i due arrestati si trovano a disposizione delle autorità e sono stati convocati per gli interrogatori di garanzia. La prossima fase del processo potrebbe rivelarsi cruciale per comprendere appieno le dinamiche che hanno portato a questo tragico omicidio. L’opinione pubblica attende sviluppi che possano chiarire definitivamente la questione e portare giustizia per Franka Ludwig.