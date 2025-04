Arrestato sacerdote per abusi sessuali su minorenni in provincia di Brescia

Un caso di abusi che scuote la comunità

Un sacerdote di 48 anni, originario della provincia di Brescia, è stato posto agli arresti domiciliari con l’accusa di aver commesso abusi sessuali su alcuni minorenni. I ragazzi, affidati al sacerdote per attività parrocchiali, avrebbero subito violenze che risalgono a un periodo compreso tra il 2020 e il 2024. L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari di Brescia e messa in atto dai carabinieri di Verolanuova.

Le dimissioni del sacerdote e le indagini

Il sacerdote, dopo il racconto di un ragazzino che ha denunciato le attenzioni inopportune ricevute, ha deciso di dimettersi dal suo incarico di parroco. Questa decisione è stata presa su richiesta della diocesi, che ha ritenuto necessario interrompere la sua esperienza nella comunità parrocchiale. Il vescovo di Brescia, Pierantonio Tremolada, ha comunicato la situazione ai fedeli, esprimendo comprensione per lo smarrimento che tale notizia ha provocato. Nella lettera letta in chiesa, il vescovo ha sottolineato l’importanza di garantire la sicurezza dei minori e ha invitato alla riflessione.

Le accuse e le testimonianze

Oltre all’episodio che ha portato alle dimissioni, il sacerdote è accusato di altri abusi avvenuti nel 2020, quando era curato in un’altra parrocchia. Le presunte vittime, anche in questi casi, erano minorenni affidati al sacerdote per attività parrocchiali. Le indagini condotte dai carabinieri di Borgo San Giacomo e del Norm di Verolanuova hanno rivelato elementi di criticità che hanno portato a questa drammatica situazione. La comunità parrocchiale è ora in stato di shock, e molti si interrogano su come sia stato possibile che un rappresentante della Chiesa potesse commettere tali atti.