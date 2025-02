Arresto per maltrattamenti: due bambini in gravi condizioni a Cosenza

Un caso di maltrattamenti in famiglia a Cosenza

I carabinieri di Paola, in provincia di Cosenza, hanno eseguito un arresto che ha scosso la comunità locale. Il compagno della madre di due bambini, di 2 e 4 anni, è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali gravi. Questo provvedimento è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari su richiesta della Procura, a seguito di indagini approfondite che hanno rivelato gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell’uomo.

Le indagini e le testimonianze

Durante le indagini, i carabinieri hanno ascoltato diversi testimoni e acquisito documentazione sanitaria che ha messo in luce la gravità della situazione. I bambini vivevano nell’appartamento del compagno della madre, e le condizioni di salute dei piccoli hanno destato preoccupazione. Il primo a essere ricoverato è stato il fratellino maggiore, il 19 gennaio, per un’infiammazione ai testicoli, ma i medici hanno riscontrato anche lesioni alle costole e una clavicola rotta. Il 31 gennaio, è stato il turno del più piccolo, che presentava una frattura pregressa al braccio sinistro e una frattura più recente al braccio destro, oltre a escoriazioni e lesioni varie.

Provvedimenti urgenti e affidamento ai servizi sociali

In seguito a questi eventi, il giudice ha emesso un provvedimento di allontanamento urgente dalla casa familiare, vietando al compagno della madre di avvicinarsi ai bambini. Anche la madre e la nonna dei piccoli sono state indagate per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Nel frattempo, il Tribunale per i minorenni di Catanzaro ha preso misure provvisorie, sospendendo l’autorità genitoriale della madre e del padre biologico, quest’ultimo estraneo ai fatti, e affidando i bambini ai servizi sociali. L’udienza per stabilire un provvedimento definitivo è fissata per il 13 febbraio, mentre la comunità attende con ansia ulteriori sviluppi su questa triste vicenda.