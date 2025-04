Un inizio di maggio rovente

Con l’arrivo del ponte del primo maggio, l’Italia si prepara a vivere la prima ondata di calore dell’anno. Secondo le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo di <a href=" l'anticiclone africano si sta espandendo dall'Algeria verso la Sardegna e la Corsica, per poi abbracciare l'intero territorio italiano. Le temperature, che potrebbero raggiungere i 30°C, segneranno un netto cambiamento rispetto ai giorni precedenti, caratterizzati da un clima più fresco e variabile.

Temperature in aumento e escursioni termiche

Il fenomeno dell’escursione termica sarà particolarmente evidente, con differenze che potranno arrivare fino a 20°C tra le minime e le massime. Le zone interne del Centrosud, come la Sardegna e l’Emilia, saranno le più colpite. In alcune località, si prevedono minime di 9°C e massime che toccheranno i 31°C, creando uno scarto termico di ben 22°C. Questo aumento delle temperature è accompagnato da valori che superano la media stagionale di circa 8°C, con punte che potrebbero arrivare fino a 10°C in più in alcune aree.

Previsioni dettagliate per i prossimi giorni

Le previsioni meteo indicano un netto miglioramento del tempo, con cieli sereni o poco nuvolosi. Martedì 29, il Nord Italia vedrà un aumento delle temperature, mentre al Centro si registreranno occasionali temporali nel Lazio. Al Sud, i temporali interesseranno il Cilento e la Sicilia centro-meridionale. Mercoledì 30 e giovedì 1 maggio, il caldo continuerà a intensificarsi, con il sole che dominerà il panorama. La tendenza generale è quella di un’espansione dell’anticiclone africano, portando temperature oltre i 30°C da nord a sud.

Nonostante il caldo, è previsto un cambiamento nel tempo a partire da domenica 4 maggio, quando potrebbero verificarsi rovesci diffusi sulle Alpi, seguiti da un peggioramento delle condizioni meteorologiche al Nord nei giorni successivi. Questo potrebbe segnare la fine di un periodo di bel tempo e temperature elevate, riportando l’attenzione su un clima più variabile.