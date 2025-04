Un episodio che scuote Ascoli

La città di Ascoli Piceno è tornata a far parlare di sé per un episodio che ha suscitato un acceso dibattito politico e sociale. Dopo i controlli della polizia locale nei confronti di Lorenza Roiati, titolare del panificio “L’assalto ai forni”, per un lenzuolo con la scritta “25 Aprile buono come il pane bello come l’antifascismo”, è comparso uno striscione che ha sollevato polemiche.

In via Luigi Marin, a pochi passi dalla Questura, è stato affisso un messaggio che inneggia al fascismo, con la scritta “L’assalto cancellato”. Questo striscione, già rimosso, ha acceso le ire di molti cittadini e rappresentanti politici.

Le reazioni della politica locale

Il consigliere d’opposizione Gregorio Cappelli ha espresso la sua indignazione attraverso un post sui social, denunciando la comparsa di questo striscione come un chiaro segnale di una profonda identità fascista che persiste in alcuni individui. Cappelli ha sottolineato come il sindaco Fioravanti neghi l’esistenza di rigurgiti fascisti nel comune, ma ha avvertito che la città è ormai frequentemente al centro di notizie nazionali per episodi di questo tipo. Il consigliere ha chiesto un intervento immediato da parte del sindaco per difendere i valori della Costituzione antifascista, sottolineando l’importanza di una risposta ferma e chiara contro tali manifestazioni.

Un clima di tensione e divisione

La polemica ha messo in luce un clima di tensione e divisione all’interno della comunità ascolana. Mentre alcuni cittadini si sono schierati a favore della libertà di espressione, altri hanno condannato fermamente la presenza di simboli e messaggi che richiamano ideologie fasciste. Questo episodio non è isolato, ma si inserisce in un contesto più ampio di crescente preoccupazione per la diffusione di ideologie estremiste in diverse parti d’Italia. La questione solleva interrogativi su come le istituzioni locali possano affrontare e prevenire tali manifestazioni, garantendo al contempo il rispetto dei diritti fondamentali.