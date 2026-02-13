ascolti di striscia la notizia, ospiti e l’aggressione al gabibbo in evidenza

la terza serata in prima serata del tg satirico ha confermato numeri stabili, ha ospitato nomi importanti e ha vissuto un momento di tensione quando il Gabibbo è stato spintonato durante una inchiesta a Milano

I fatti

FLASH – Nelle ultime ore la trasmissione di Antonio Ricci è tornata sotto i riflettori con la quarta puntata della nuova edizione in prima serata. La puntata ha registrato ascolti sostanzialmente invariati rispetto alla settimana precedente. Sul posto i nostri inviati confermano la presenza di momenti musicali, ospiti di richiamo e servizi dedicati a temi sociali.

La serata è stata tuttavia segnata da un episodio di violenza che ha coinvolto il celebre pupazzo della testata.

Le reazioni

Nel confronto dei dati d’ascolto e dei contenuti emergono spunti sulle scelte di palinsesto e sull’efficacia del format in una fascia oraria diversa dal consueto. Al centro della discussione restano gli obiettivi dichiarati dall’editore e le reazioni del pubblico, monitorate attraverso commenti e indicatori di audience.

Implicazioni per il palinsesto

La puntata solleva questioni operative per la rete. I responsabili dovranno valutare l’equilibrio tra intrattenimento e contenuti di attualità nella prima serata, nonché le misure di sicurezza editoriali dopo l’episodio di violenza segnalato.

I numeri della serata e il raffronto con la concorrenza

La quarta puntata ha ottenuto 1.773.000 spettatori e uno share dell’11,7%. I valori risultano stabili rispetto alla settimana precedente.

Il programma concorrente trasmesso su Rai Uno ha registrato 3.790.000 spettatori e il 23,2% di share. Il confronto evidenzia una differenza di circa 2.017.000 spettatori e 11,5 punti percentuali di share a favore della rete pubblica.

La collocazione in prima serata ha suscitato attenzione iniziale ma non ha impedito una flessione nella fidelizzazione del pubblico. Sul piano editoriale, i dati indicano la necessità di interventi mirati per incrementare il coinvolgimento nelle prossime puntate.

L’obiettivo dell’editore e il debutto

Al debutto della nuova collocazione il programma ha totalizzato 2.783.000 spettatori con il 18,6% di share. Lo staff ha valutato il risultato positivamente. Antonio Ricci ha sottolineato di aver superato l’obiettivo indicato dall’editore, fissato in 2,5 milioni di telespettatori.

Nei giorni successivi gli ascolti sono però diminuiti. Il secondo episodio ha raccolto 1.807.000 spettatori (12,3%). Il terzo episodio è sceso a 1.717.000 spettatori (11%).

I dati confermano la necessità di interventi mirati per incrementare il coinvolgimento nelle prossime puntate e saranno monitorati per valutare eventuali correttivi editoriali.

Ospiti, momenti musicali e servizi in studio

Dopo la valutazione dei risultati iniziali, la puntata ha introdotto ulteriori elementi di intrattenimento per aumentare il coinvolgimento degli spettatori. Sul piano musicale, Sabrina Salerno ha proposto brani del proprio repertorio storico, restituendo allo studio l’energia delle hit che l’hanno resa nota.

In apertura e durante la trasmissione, Al Bano ha partecipato con contributi legati ai celebri tapiri e ha realizzato brevi sketch insieme ai conduttori. Il format ha mantenuto le tradizionali performance di imitazione e le incursioni satiriche, elementi ricorrenti nella struttura del programma.

FLASH – La produzione ha predisposto una serie di servizi in studio e rubriche mirate a diversificare il palinsesto. I contenuti sono stati calibrati per favorire la dinamicità del programma e stimolare interazioni sui canali ufficiali.

La redazione monitorerà l’andamento dei nuovi inserti e i feedback del pubblico per valutare eventuali correttivi editoriali. Restano in corso le analisi sui livelli di gradimento e sugli effetti delle modifiche alla scaletta.

Rubriche e inchieste della puntata

AGGIORNAMENTO ORE – Sul posto i nostri inviati confermano che la puntata ha dedicato ampio spazio a servizi su temi di interesse pubblico. I reportage hanno approfondito casi concreti e criticità sociali emerse sul territorio.

Tra i servizi più rilevanti figura l’attenzione alla tutela dei parcheggi riservati ai disabili. Le inchieste hanno documentato violazioni e difficoltà di controllo. Sono emerse richieste di intervento più efficaci dalle associazioni di tutela.

Un altro servizio ha affrontato la questione dei furbetti del biglietto sui mezzi pubblici. Gli inviati hanno raccolto testimonianze e dati operativi, evidenziando l’impatto sulle aziende di trasporto e sui passeggeri.

L’inchiesta su una pistola da paintball venduta come giocattolo ha sollevato dubbi sulla regolamentazione. Gli approfondimenti hanno messo in luce possibili rischi per la sicurezza e la necessità di chiarimenti normativi da parte delle autorità competenti.

Altri servizi hanno trattato la ricettazione di oggetti di lusso e la ludopatia. Gli inviati hanno documentato meccanismi illeciti e conseguenze sociali, richiamando l’attenzione su interventi preventivi e di assistenza.

Restano in corso verifiche e richieste di chiarimento agli enti istituzionali. La situazione si evolve rapidamente e permangono approfondimenti su possibili sviluppi normativi e operativi.

Il tapiro a Carlo Conti e lo scontro mediatico sul festival

AGGIORNAMENTO ORE – La consegna del Tapiro d’oro a Carlo Conti da parte dell’inviato Valerio Staffelli è avvenuta nel contesto delle polemiche sul festival di Sanremo. L’episodio si inserisce nella controversia sulle scelte artistiche e su una partecipazione ipotetica poi ritirata.

Conti ha risposto con compostezza alle provocazioni, trasformando l’incontro in un momento di satira e riflessione sul dietro le quinte del festival. Sul piano mediatico l’episodio ha riacceso il dibattito sulle scelte di direzione artistica; sono attesi sviluppi sui prossimi interventi pubblici degli organizzatori.

Reazioni e risonanza sui social

Il siparietto con il tapiro ha avuto ampia eco sui social. Gli utenti hanno commentato con toni prevalentemente ironici e critici la gestione delle polemiche legate al festival.

L’interazione tramite hashtag e clip condivise ha ampliato la visibilità della puntata oltre la diretta televisiva. Ciò ha confermato il ruolo di Striscia la Notizia come catalizzatore di conversazioni pubbliche.

L’aggressione al Gabibbo durante un servizio a Milano

Durante un servizio girato a Milano il pupazzo noto come Gabibbo è stato protagonista di un episodio violento. Mentre il servizio documentava persone che superavano i tornelli senza biglietto, un giovane ha spintonato il pupazzo e lo ha scaraventato a terra.

Il momento è stato ripreso dalle telecamere e trasmesso sui canali ufficiali. L’episodio ha suscitato commozione e indignazione nel pubblico e ha riacceso il dibattito sulle modalità di conduzione dei servizi in esterna.

Fonti ufficiali hanno confermato l’avvio di accertamenti sulle responsabilità. Sono attesi sviluppi sugli eventuali provvedimenti a tutela dei collaboratori e sulle prossime apparizioni pubbliche della trasmissione.

Conseguenze e riflessioni

L’aggressione ha riacceso il dibattito sulla sicurezza degli inviati e sui rischi delle riprese in esterna. Le autorità e le redazioni hanno condannato l’atto. È emersa l’urgenza di rafforzare i protocolli di tutela per i giornalisti impegnati in reportage di denuncia. Parallelamente si è sottolineato il ruolo dei media nel documentare comportamenti di illegalità senza esporre eccessivamente il personale a pericoli.

La puntata del 12 febbraio e i dati pubblicati il 13/02/2026 confermano che il programma genera attenzione e discussione, pur dovendo affrontare la sfida della fidelizzazione in prima serata. Tra ospiti, servizi d’inchiesta e momenti di confronto, Striscia la Notizia mantiene la capacità di mescolare satira e cronaca. Restano aperti interrogativi su formato, collocazione e misure di sicurezza per le produzioni giornalistiche. Resta in corso la verifica su eventuali provvedimenti a tutela dei collaboratori e sulle prossime apparizioni pubbliche della trasmissione.