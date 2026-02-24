Ascolti tv 23 febbraio: Zelig trionfa, Rosso Volante e la sfida degli access

Il quadro degli ascolti tv del 23 febbraio evidenzia una platea televisiva frammentata ma selettiva. Tra varietà, film e programmi d’informazione risulta chiaro il ritorno del cabaret e la conferma della tenuta degli show d’access prime time. I dati Auditel mostrano sia valori percentuali di share sia numeri assoluti di spettatori, utili per misurare la performance delle reti in una serata competitiva.

Gli esperti del settore confermano che la combinazione di formato e collocazione oraria ha influito significativamente sui risultati.

Questo articolo ricostruisce i risultati principali, dalla prima serata all’access prime time, e offre spunti di confronto tra i contenuti proposti dalle reti generaliste. Verranno messi in evidenza i programmi che hanno guadagnato pubblico e quelli che hanno mantenuto una performance stabile, con dati Auditel a supporto delle analisi. L’approccio rimane focalizzato su numeri e trend, evitando valutazioni soggettive non corroborate dai dati.

Chi ha vinto la prima serata

Secondo i dati Auditel, il programma più seguito della serata è stato Zelig 30 – Svisti e Mai Visti su Canale 5, con il 17,5% di share e 1.966.000 spettatori. Si trattava di una selezione del meglio dell’ultima edizione, condotta da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. La puntata ha richiamato un pubblico giovane e appartenente alla fascia commerciale di riferimento della rete.

Al secondo posto, su Rai 1, il film Rosso Volante ha registrato 2.393.000 telespettatori, pari al 14,9% di share. Il dato evidenzia come la pellicola biografica di tema sportivo abbia ottenuto un maggior numero assoluto di spettatori, pur con una percentuale di audience inferiore rispetto al varietà di Canale 5.

Film e action: come si sono comportate le seconde scelte

Proseguendo nella serata, le seconde scelte hanno mostrato risultati differenziati tra pubblico e share. Su Rai 2 il classico Dirty Dancing – Balli proibiti ha ottenuto 1.184.000 spettatori e il 6,6% di share, confermando la capacità dei film cult di muovere platee anche fuori dalle prime serate principali. Italia 1, con il thriller d’azione Run All Night – Una notte per sopravvivere, ha raccolto 969.000 spettatori e il 5,7% di share. Su Nove il format Cash or Trash – La Notte dei Tesori ha raggiunto 424.000 spettatori e il 2,6% di share, attestandosi su una nicchia più ristretta. I dati confermano che la scelta di programmazione incide sui target e sui margini di pubblico, con formati cult capaci di fidelizzare audience non di punta.

I programmi d’informazione e il pubblico dell’approfondimento

Nella stessa serata i programmi di approfondimento hanno confermato ruoli distinti nei palinsesti televisivi. Su Rai 3 Lo Stato delle Cose, condotto da Massimo Giletti, ha registrato 1.267.000 telespettatori e l’8,8% di share. Su Rete 4 Quarta Repubblica, con Nicola Porro, il pubblico è stato di 691.000 spettatori e il 5,7% di share. Su La7 La Torre di Babele ha invece ottenuto 985.000 spettatori e il 5,3% di share.

I dati indicano una maggiore capacità di attrazione per i programmi con impostazione politica e culturale più ampia. Gli esperti del settore confermano che il formato e la riconoscibilità del conduttore influenzano la fidelizzazione. Nel complesso, i talk di approfondimento mantengono un pubblico stabile, seppure inferiore alle prime serate di intrattenimento.

Analisi del pubblico dei talk

Nel complesso, i talk di approfondimento mantengono un pubblico stabile, seppure inferiore alle prime serate di intrattenimento. Gli ascolti mostrano platee moderate ma fedeli, con comportamenti di fruizione coerenti tra rete pubblica e reti commerciali. Questa stabilità riflette scelte editoriali precise e un posizionamento mirato verso segmenti di spettatori interessati a commento politico e culturale. Gli esperti del settore confermano che la fidelizzazione rappresenta il principale valore aggiunto di questi programmi.

L’access prime time: la sfida tra giochi e pacchetti

Nella fascia di access prime time la competizione è stata serrata. Su Canale 5 La Ruota della Fortuna ha dominato con 5.207.000 spettatori pari al 24,9% di share, superando Affari Tuoi su Rai 1 che ha ottenuto 4.853.000 spettatori e il 23,1%.

La vittoria di format storici e di intrattenimento conferma l’efficacia dei programmi consolidati nel catturare un’ampia fetta di pubblico. I risultati indicano anche la rilevanza del posizionamento e della fidelizzazione settimanale, fattori che incidono sulle performance nelle giornate che precedono eventi televisivi di richiamo. La tendenza resta la stabilità degli ascolti dei talk rispetto al maggiore seguito dell’intrattenimento, elemento destinato a influenzare le strategie di palinsesto.

A seguito della stabilità degli ascolti dei talk rispetto al maggiore seguito dell’intrattenimento, si conferma l’importanza strategica dell’access prime time per impostare la serata televisiva. Un buon risultato in questa fascia favorisce l’avvio della prima serata e può condizionare la performance dell’intera giornata di programmazione. Per le reti, la gestione dei contenuti in access resta quindi un fattore determinante per acquisire e trattenere pubblico.

Trend e valutazioni

I dati del 23 febbraio evidenziano alcuni orientamenti rilevanti per le scelte di palinsesto. Si osserva il valore del best of come soluzione di programmazione e la resilienza dei film classici sulle reti secondarie. Inoltre, i giochi in access mostrano costantemente la loro capacità di fungere da traino d’audience. Zelig ha vinto la serata nonostante un numero di spettatori assoluti inferiore rispetto al film trasmesso da Rai 1, grazie a uno share percentuale più elevato, a conferma del ruolo cruciale della competizione in access nella fidelizzazione del pubblico.

La dinamica osservata conferma come i dati d’ascolto forniscano elementi utili per le decisioni sul palinsesto e per la segmentazione delle offerte televisive. I numeri permettono di interpretare le preferenze degli spettatori e di modulare programmi di intrattenimento, cinema e informazione in funzione dell’access prime time e dello share. Tali indicatori saranno attentamente monitorati dai direttori di rete nelle settimane successive per calibrare le strategie di programmazione e migliorare la fidelizzazione del pubblico.