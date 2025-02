Il trionfo di Imma Tataranni

Domenica sera, la battaglia degli ascolti televisivi ha visto un netto vincitore: la prima puntata di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 4 su Rai1. Con un impressionante 4.186.000 spettatori e un 24% di share, la serie ha dimostrato di avere un forte richiamo sul pubblico. La nuova stagione, diretta da Francesco Amato e interpretata da Vanessa Scalera, ha saputo catturare l’attenzione degli spettatori, consolidando il suo successo e la sua popolarità.

La sfida con Mediaset

In contemporanea, su Canale 5, la serie turca Tradimento ha ottenuto solo 2.083.000 spettatori e un 13.2% di share, evidenziando la differenza di appeal tra le due produzioni. Questo scontro tra titani ha messo in luce non solo la forza di Rai1, ma anche le sfide che Mediaset deve affrontare per attrarre il pubblico. La serie di Rai1, basata sui romanzi di Mariolina Venezia, ha saputo conquistare il cuore degli spettatori, mentre Mediaset ha faticato a mantenere il passo.

I risultati delle altre reti

Analizzando i risultati delle altre reti, Rai2 ha trasmesso N.C.I.S. – Unità Anticrimine, che ha registrato un 3.4% di share con oltre 697.000 spettatori. Italia1 ha proposto Le Iene, che ha attratto 1.294.000 spettatori e un 9.3% di share. Anche Rai3 ha fatto la sua parte con Report, che ha segnato 1.541.000 spettatori e un 8.2% di share. Questi dati dimostrano come la domenica sera sia un campo di battaglia cruciale per le emittenti, con programmi che cercano di attrarre un pubblico sempre più esigente.

Il pomeriggio delle regine

Passando alla fascia pomeridiana, la sfida tra le due regine della domenica, Mara Venier e Maria De Filippi, ha visto prevalere quest’ultima. Amici di Maria De Filippi ha raggiunto 3.102.000 spettatori con un 24.3% di share, mentre Domenica In ha totalizzato 2.456.000 spettatori nella prima parte. Questo scontro ha messo in evidenza come i programmi di intrattenimento continuino a dominare il pomeriggio televisivo, attirando un vasto pubblico e creando un forte legame con gli spettatori.